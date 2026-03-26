Третий авианосец США направляется на Ближний Восток – СМИ

Соединенные Штаты решили направить в ближневосточный регион третий авианосец, сообщают СМИ. В регион прибудет авианосец "Джордж Буш" с 48 истребителями.

Еще один американский авианосец отправлен на Ближний Восток, передает со ссылкой на осведомленные источники телеканал CBS News.

В регион решено перебросить авианосец USS George H.W. Bush в составе авианосной ударной группы, на судне базируются 48 боевых истребителей.

"Джордж Буш" станет третьим американским авианосцем на Ближнем Востоке, он усилит военную группировку, которая участвует в военной операции против Ирана. Авианосная группа в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM). Группа, помимо авианосца, включает ракетные эсминцы USS Ross, USS Donald Cook и USS Mason, они уже вышли с базы на Атлантике и двигаются в направлении региона.

Отметим, что авианосец Abraham Lincoln находится в Аравийском море, а авианосец Gerald R. Ford направлен из Красного моря на ремонт на острове Крит в Греции.