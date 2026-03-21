У США почти закончились ракеты на Ближнем Востоке – СМИ

СМИ сообщают, что Соединенные Штаты почти исчерпали весь арсенал ракет в ближневосточном регионе за время войны в Иране.

США истратили почти все свои ракеты, находящиеся на Ближнем Востоке, в ходе проведения военной операции против Ирана, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Уточняется, что почти за месяц американские военные потратили более 850 высокоточных крылатых ракет Tomahawk.

Согласно источнику, некоторые представители американского оборонного ведомства настаивают на увеличении этих запасов, поскольку нынешняя ситуация с расходованием крылатых ракет может негативно влиять не только на кампанию в Иране, но и на будущие военные операции Соединенных Штатов.

"Американские вооруженные силы выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны с Ираном, расходуя высокоточные боеприпасы такими темпами, что это вызвало обеспокоенность у части чиновников Пентагона и привело к внутренним обсуждениям о том, как увеличить их доступные запасы"

– Washington Post

Как пишет издание, сейчас количество Tomahawk "тревожно низкое". Если чиновники Пентагона не примут должные меры, Вашингтон рискует остаться на Ближнем Востоке без них вообще.

Источники сообщают, что в Пентагоне рассматривают несколько вариантов решения данной проблемы.

Во-первых, переброска части крылатых ракет Tomahawk из других регионов мира, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона, и во-вторых, наращивания объемов производства этого типа оружия.