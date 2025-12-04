Вопросы взаимодействия обсудили Ереван и МВФ

Глава армянского правительства провел встречу с руководителем миссии МВФ в республике. Стороны обсудили ряд важных тем, в том числе вопросы дальнейшего сотрудничества.

В пятницу, 27 марта, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашинян и руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) в стране Александра Тимана. Об этом информирует пресс-служба главы правительства РА.

В ходе встречи Пашинян отметил важность налаженного между правительством Армении и МВФ тесного сотрудничества, а также реализуемых в республике совместных программ, способствующих развитию различных секторов экономики.

Глава армянского правительства также выразил уверенность в том, что средства, которые МВФ предоставит Еревану в рамках новой программы, поспособствуют продвижению реформ правительства РА.

В свою очередь, Тиман обратил внимание на эффективность взаимодействия с Арменией и подтвердил готовность МВФ продолжить сотрудничество в целях эффективной реализации совместной повестки.

На встрече также затрагивались вопросы, которые касаются текущего сотрудничества и предстоящих программ. В частности, Пашинян и Тиман поговорили об обеспечении экономической устойчивости Армении и темпах развития. Кроме того, они обсудили ряд других тем, представляющих обоюдный интерес.