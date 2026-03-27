Меликов поблагодарил регионы Северного Кавказа за поддержку при рекордном наводнении

Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов обратился со словами благодарности к главам регионов Северного Кавказа, а также к представителям различных ведомств в этих субъектах.

"Я хочу поблагодарить наших коллег из братских республик, сегодня мы разговаривали с Сергеем Ивановичем Меняйло, главой Северной Осетии, он предлагал свою помощь. Многие отраслевые руководители отраслевых ведомств из Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской также выходили на нас и предлагали нам свою помощь"

– Сергей Меликов

Глава Дагестана уточнил, что республика примет эту помощь – в частности, будут востребованы дополнительные аварийные бригады.

Говоря о других мерах, Меликов пояснил, что на данный момент в этом отношении Дагестан справляется своими силами, если не считать действительно "внезапных" ситуаций.

Кроме того, руководитель региона рассказал, что в некоторых районах выпало более 50 мм осадков, что является антирекордным показателем.