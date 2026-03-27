Замглавы мэра Сочи арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Сегодня в Сочи был арестован в качестве меры пресечения по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями вице-мэр города-курорта Евгений Горобец.

Центральный районный суд Сочи в субботу принял решение об аресте замглавы администрации города-курорта Евгения Горобца – фигуранта уголовного дела, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, такое сообщение распространила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Центральным районным судом Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Горобца"

– объединенная пресс-служба

В сообщении уточняется, что суд рассмотрел материалы, заслушал выступления обеих сторон и в итоге решил удовлетворить ходатайство – обвиняемый был взят под стражу. Срок действия этой меры пресечения –два месяца.

В пресс-службе добавили, что вице-мэр подозревается в совершении преступления по ч.3 ст.285 Уголовного кодекса – "Злоупотребление должностными полномочиями".

Как установило следствие, в августе чиновник обещал бизнесмену продвигать интересы его самого и подконтрольных ему юрлиц, а затем предложил дать одному из юрлиц в аренду земельный участок неподалеку от санатория "Волна", стоимость которого составляла 400 млн рублей, – на этом участке предполагалось осуществить инвестпроект. Участок должен был перейти в аренду без торгов, при этом далее предприниматель имел право выкупить его.

"Личная заинтересованность обвиняемого выразилась в возможности трудоустройства его дочери в коммерческую организацию с формальным выполнением должностных обязанностей, лояльным отношением и ежемесячным получением заработной платы"

– объединенная пресс-служба