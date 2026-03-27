Вашингтон рассматривает продолжительные сухопутные операции против Ирана – СМИ

Вашингтон рассматривает проведение продолжительных сухопутных операций на территории Ирана, передает The Washington Post (WP). Военные операции могут растянуться на несколько недель, что может стать новым этапом в войне.
"По мере прибытия американских солдат и морских пехотинцев на Ближний Восток Пентагон готовится к наземным операциям в Иране продолжительностью несколько недель, это может стать опасным новым этапом в войне, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию"
– The Washington Post (WP)
По данным СМИ, Пентагон не планирует широкоформатную сухопутную кампанию, речь идет об отдельных операциях с использованием специальных сил. Целью ударов могут стать прибрежные районы Персидского залива, а также остров Харк. На выполнение этой задачи Вашингтон отводит около двух месяцев.
Однако лидер США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Пентагон прорабатывает различные сценарии, что не означает решения о конкретных военных действиях.