Вашингтон рассматривает продолжительные сухопутные операции против Ирана – СМИ

The Washington Post: США готовят сухопутные операции на острове Харк, а также прибрежных районах Персидского залива. Операция может занять до двух месяцев.

Вашингтон рассматривает проведение продолжительных сухопутных операций на территории Ирана, передает The Washington Post (WP). Военные операции могут растянуться на несколько недель, что может стать новым этапом в войне. 

"По мере прибытия американских солдат и морских пехотинцев на Ближний Восток Пентагон готовится к наземным операциям в Иране продолжительностью несколько недель, это может стать опасным новым этапом в войне, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию"

– The Washington Post (WP)

По данным СМИ, Пентагон не планирует широкоформатную сухопутную кампанию, речь идет об отдельных операциях с использованием специальных сил. Целью ударов могут стать прибрежные районы Персидского залива, а также остров Харк. На выполнение этой задачи Вашингтон отводит около двух месяцев. 

Однако лидер США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Пентагон прорабатывает различные сценарии, что не означает решения о конкретных военных действиях.

485 просмотров

Вам может быть интересно

