Американские морпехи прибыли на Ближний Восток

Десантное судно ВМС США, которое называется USS Tripoli, прибыло на Ближний Восток, такое сообщение распространило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).
"Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тыс моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства"
– CENTCOM
Напомним, что в середине этого месяца газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что базирующийся в Японии корабль USS Tripoli вместе с морпехами идет на Ближний Восток. Предполагалось, что Пентагон может готовить операцию по захвату иранского острова Харк в Персидском заливе, через который Иран экспортирует свою нефть.