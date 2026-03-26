Посредники по Ирану проведут встречу в Исламабаде

Главы МИД Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта 29-30 марта проведут встречу в Исламабаде, посвященную возможностям урегулирования конфликта США и Ирана.

"По приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел (Пакистана) Исхака Дара министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты посетят Исламабад 29-30 марта 2026 года"

– заявление МИД Пакистана

В ведомстве отметили, что министры четырех стран обсудят вопросы, связанные с усилиями по деэскалации напряженности в ближневосточном регионе.

Также в рамках визита главы МИД встретятся с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее глава МИД Турции сообщал, что Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и Египет совместно занимаются подготовкой переговоров США и Ирана, которые могут пройти в ближайшие дни в пакистанской столице.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





