Футболисты Азербайджана обыграли сборную Сент-Люсии с разгромным счетом

Матч международного турнира FIFA Series 2026 сегодня завершился триумфальной победой азербайджанских футболистов - в ворота сборной островного государтсва Сент-Люсия они отправили шесть мячей, пропустив лишь один.

Счет в игре с пенальти открыл Эмин Махмудов. Азарта в схватке добавил Рагим Садыхов, а Муса Гурбанлы довел счет первого тайма до 3:0, передает Trend.

Во втором тайме соперники забили в ворота азербайджанской сборной всего один гол, и тот – с пенальти. На этом их везение закончилось.

Четвертый мяч в ворота соперников отправил Торал Байрамов, а Вусал Искендерли и Рустам Ахмедзаде поставили в матче жирную разгромную точку: 6:1.

Напомним, Сент-Люсия – островное государство в восточной части Карибского моря. Его столица Кастри – популярный круизный порт.