Жеребьевка ЧМ-2026 по футболу: что надо знать?

Сегодня вечером определится состав квартетов группового этапа чемпионата мира по футболу ЧМ-2026. Впервые в истории в мировом первенстве примут участие 48 сборных.

В пятницу, 5 декабря, состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу, который летом 2026 года пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Место проведения – Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Мероприятие начнется в 20:00 (мск).

Кто уже вышел на ЧМ-2026 по футболу?

Впервые в истории мировых первенств в турнире примут участие 48 сборных, которые будут распределены по 12 группам. На данный момент участие в ЧМ-2026 себе гарантировали только 42 сборные. Еще 6 национальных команд определятся по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте следующего года.

© Фото: соцсети ФИФА

Состав корзин при жеребьевке выглядит следующим образом:

Первая корзина – Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Португалия, США, Франция.

Вторая корзина – Австралия, Австрия, Иран, Колумбия, Марокко, Сенегал, Уругвай, Хорватия, Швейцария, Эквадор, Южная Корея, Япония.

Третья корзина – Алжир, Египет, Катар, Кот‑д’Ивуар, Норвегия, Панама, Парагвай, Саудовская Аравия, Тунис, Узбекистан, Шотландия, ЮАР.

Четвертая корзина – Гаити, Гана, Иордания, Кабо‑Верде, Кюрасао, Новая Зеландия.

В четвертую корзину попадут также четыре сборные, победившие в стыковых матчах европейской квалификации. Первую путевку (Путь A) разыграют Босния и Герцеговина, Италия, Северная Ирландия и Уэльс, вторую (Путь B) – Албания, Польша, Швеция и Украина, третью (Путь C) – Косово, Румыния, Словакия и Турция, четвертую (Путь D) – Чехия, Дания, Северная Македония, Ирландия).

Кроме того, в четвертую корзину попадут победители межконтинентальных стыковых матчей. Одну путевку (Путь 1) разыграют ДР Конго, Ямайка и Новая Каледония, а вторую (Путь 2) – Боливия, Ирак и Суринам.

© Фото: соцсети ФИФА

Что важно знать о жеребьевке чемпионата мира по футболу?

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет заранее разводить по разным группам никакие сборные, как это, например, делалось ранее в отборочных турнирах в отношении Азербайджана и Армении. Таким образом, на групповом этапе могут встретиться сборные США и Ирана.

В каждой группе будет максимум одна сборная из одной конфедерации. Исключение сделают лишь для Европы, которая может быть представлена сразу двумя командами. При этом три европейские сборные оказаться в одном квартете не смогут. Пример: если в группу из первой корзины попадет Бельгия, а из второй – Австрия, то никаких других команд Старого Света в ней уже не будет.

© Фото: соцсети ФИФА

Что нового в жеребьевке ЧМ по футболу 2026?

ФИФА в ходе предстоящей жеребьевки впервые применит правило, позаимствованное у тенниса. Согласно этому правилу, четыре лучшие сборные мирового рейтинга не могут встретиться друг с другом раньше полуфинала, а две лучшие – раньше финала. Единственное условие – этим национальным командам необходимо занять первые места в своих группах. На сегодняшний день топ-4 выглядит следующим образом – Испания, Аргентина, Франция, Англия.

© Фото: соцсети ФИФА

Из-за большого количества участников в плей-офф мирового первенства выйдут не только две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, но и 8 лучших команд, финишировавших в своих квартетах на третьих местах. В итоге 32 сборные попадут в 1/16 финала.

Кто посетит жеребьевку?

Свое участие в мероприятии ранее подтвердили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Ведущими церемонии будут супермодель Хайди Клум и стендап-комик и актер Кевин Харт.

© Фото: соцсети Хайди Клум

Проводить жеребьевку доверили бывшему капитану сборной Англии по футболу Рио Фердинанду и телеведущей Саманте Джонсон. Помогать им будут суперзвезды из других видов спорта – Уэйн Гретцки (хоккей), Шакил О’Нил (баскетбол), Аарон Джадж (бейсбол), Том Брэди (американский футбол).

© Фото: соцсети Андреа Бочелли

На мероприятии выступят оперный тенор Андреа Бочелли, а также популярные поп-исполнители Николь Шерзингер и Робби Уильямс. Закроет церемонию группа Village Peoplе, которая исполнит песню Y.M.C.A.