В Нальчике прошел концерт ко Дню восстановления автономии балкарцев

Сегодня в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик прошел большой праздничный концерт, в который органично вплелись выставка декоративно-прикладного искусства и исторических фотографий.

В Музыкальном театре Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии (КБР), сегодня прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню восстановления автономии балкарского народа, отмечаемом 28 марта, на котором выступили известные артисты и танцевальные коллективы республики.

"В эти дни в Кабардино-Балкарии отмечается одна из самых светлых дат - День возрождения балкарского народа. По праву этот праздник считается всенародным и любимым у жителей республики"

- ведущий концерта

Примечательным праздник был и тем, что организаторы органично вплели в его канву историю, традиционное искусство и ремесленные промыслы, передает ТАСС.

В фойе театра была организована выставка, на которой представили исторические фотографии середины прошлого века. На них - жители высокогорных аулов, известные люди и военные деятели.

Вторую часть выставки составляли поделки мастеров декоративно-прикладного искусства - традиционные балкарские войлочные ковры кийизы, ювелирные изделия, национальные костюмы, оружие, а также предметы быта, созданные из дерева, кожи и металла.

Была у экспозиции и живописная часть, в которую вошли полотна балкарских художников Лиуана Ахматова, Хызыра Теппева, а также народного мастера России Владимира Мокаева.

Это не единственное мероприятие в регионе: на днях в Черекском районе пройдет автопробег по горным перевалам, а в Эльбрусском и Чегемском районах состоятся праздничные концерты.