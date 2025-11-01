Максимальное падение рождаемости за 32 года зафиксировали в Грузии

Демографический кризис охватил Грузию: в стране зафиксированы минимальные показатели рождаемости за 32 года.

В Грузии в прошлом году родились 37 867 детей, что оказалось на 1 616 человек меньше, чем в 2024 году. Таким образом, в стране зафиксировали минимальное за 32 года число деторождений, передает Сакстат. 

Наиболее высокие показатели рождаемости в Тбилиси. За прошлый год в столице Грузии зафиксировано 14 334 деторождений. В Аджарии, Квемо Картли и Имерети показатели рождаемости составили чуть более 4 тыс детей. 

Отмечается, что порядка 14 тыс новорожденных в Грузии стали первыми детьми в семье за прошлый год. 

Пик рождаемости в Грузии пришелся на 2014 год. Тогда в стране было зафиксировано более 60 тыс деторождений

Вам может быть интересно

