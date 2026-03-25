Росавиация снова ограничила полеты в Иран и Израиль до середины апреля

Небо Ирана и Израиля останется закрытым для российских пассажирских авиалайнеров до 17 апреля - при выполнении полетов в страны Персидского залива им предложено по-прежнему выбирать обходные маршруты.

Российское федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сегодня снова продлило до 17 апреля ограничения на полеты в Иран и Израиль и через их воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщила пресс-служба агентства.

"Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана. Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов, приостановлено до 02:59 мск 17 апреля 2026 года"

Весьма существенные ограничения останутся и для полетов в страны Персидского залива - авиакомпаниям России настоятельно рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с учетом рекомендаций их авиационных властей, передает ТАСС.

Столь строгие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Также российским авиакомпаниям рекомендовано приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ до 16 апреля, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что национальный авиаперевозчик Узбекистана - авиакомпания Uzbekistan Airways – неожиданно приняла решение экстренно отменить авиарейсы в Дубай. Как пояснили в компании, причиной этого стала эскалация ситуации на Ближнем Востоке.