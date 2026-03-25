Иран пропустит через Ормузский пролив 20 пакистанских судов

Власти ИРИ дали зеленый свет на проход 20 судов под флагом Пакистана. Также через пролив будут проходить еще два пакистанских судна ежедневно.

Тегеран одобрил проход 20 судов под флагом Пакистана через Ормузский пролив, поведал глава пакистанского дипведомства Мухаммад Исхак Дар. 

"Я рад поделиться хорошей новостью о том, что правительство Ирана согласилось разрешить еще 20 судам под пакистанским флагом проход через Ормузский пролив"

– Мухаммад Исхак Дар 

По словам главы ведомства, два судна также будут проходить через Ормуз каждый день. Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Исламабад договорились о проходе 10 судов. 

Отметим, что официальный Тегеран неоднократно подчеркивал, что не блокирует пролив для стран, которые не ведут агрессивных действий против Ирана.

