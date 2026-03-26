Фидан: рассматриваются варианты ввода войск США на иранский остров

В данный момент рассматриваются сценарии ввода американских войск на один из иранских островов, расположенных в Персидском заливе, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Дипломат пояснил, что такой сценарий может быть воплощен в жизнь, если военное противостояние США и Израиля с Ираном затянется.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства пояснил, что Тегеран заручился стратегическим преимуществом, осуществив блокаду Ормузского пролива. Министр выразил мнение, что в качестве ответного шага Америка может попытаться взять под контроль один из принадлежащих Ирану островов, через которые Исламская Республика экспортирует свои нефть и газ.

Руководитель МИД Турции подчеркнул, что стороны конфликта такими мерами стремятся осуществить давление на противника и упрочить свои позиции.

"Именно поэтому Турция стремится к достижению прекращения огня между сторонами"

– Хакан Фидан

Министр также рассказал, что Тегеран и Вашингтон реализуют контакты, обмениваясь посланиями через Пакистан. При этом осуществляется также координация с Турцией. Фидан пояснил, что Анкара находится в диалоге с обеими сторонами, чтобы осознать их точки зрения и расчеты.