Рубио назвал сроки завершения операции в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, в какие сроки Вашингтон планирует завершить военную кампанию в Иране.

Глава американского Госдепартамента Марко Рубио прокомментировал ход военной операции США и Израиля в Иране, а также процесс переговоров, которые, как утверждает Вашингтон, проводятся с представителями Тегерана.

По словам госсекретаря США, военная операция идет по графику либо даже с его опережением.

"Мы рассчитываем завершить ее в подходящее время, в течение нескольких недель, а не месяцев"

– Марко Рубио

Комментируя ход переговоров, глава американской дипломатии отметил прогресс на них, а также подчеркнул, что они проходят "очень хорошо".

Напомним, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что Америка через посредников передала Исламской Республике свой план по завершению военного конфликта на Ближнем Востоке – в его составе 15 пунктов. Сегодня телеканал CBS сообщил со ссылкой на свой источник, что Тегеран даст ответ, по всей видимости, завтра, также через посредников.