Вестник Кавказа

Байрамов и Мирзоян провели телефонный разговор

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Ереван обсудили продвижение нормализации на уровне глав дипведомств. Стороны также затронули региональные вопросы.

Сегодня главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор, сообщили в МИД АР. 

Стороны сфокусировали внимание на продвижении нормализации между Баку и Ереваном, отметив позитивную динамику развития контактов. Кроме того, главы дипведомств затронули вопросы регионального характера, а также сотрудничество в рамках международных площадок. 

Отметим, что в Армению транзитом через Азербайджан с конца прошлого года поступают грузы. Стороны планируют развивать дальнейшие торговые контакты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
945 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.