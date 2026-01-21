Байрамов и Мирзоян провели телефонный разговор

Баку и Ереван обсудили продвижение нормализации на уровне глав дипведомств. Стороны также затронули региональные вопросы.

Сегодня главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор, сообщили в МИД АР.

Стороны сфокусировали внимание на продвижении нормализации между Баку и Ереваном, отметив позитивную динамику развития контактов. Кроме того, главы дипведомств затронули вопросы регионального характера, а также сотрудничество в рамках международных площадок.

Отметим, что в Армению транзитом через Азербайджан с конца прошлого года поступают грузы. Стороны планируют развивать дальнейшие торговые контакты.