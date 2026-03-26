США и Израиль атаковали металлургические предприятия в Иране

США и Израиль атаковали металлургические предприятия в Иране
ВС Израиля и США нанесли удары по иранской металлургии. Атакованы предприятия в двух городах страны.

США и Израиль нанесли удары по предприятиям металлургии в Иране. Атакованы промышленные объекты на юго-западе и в центральной части страны. 

"Несколько минут назад американо-израильский враг провел две отдельных атаки на металлургические заводы в Хузестане и Исфахане"

– Fars

Как сообщает агентство, к месту ударов направились спасатели. Информация об ущербе заводам и пострадавших не поступала. 

Отметим, что вчера лидер США Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по иранской энергетике на 10 дней.

