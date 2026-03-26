США и Израиль атаковали металлургические предприятия в Иране

ВС Израиля и США нанесли удары по иранской металлургии. Атакованы предприятия в двух городах страны.

"Несколько минут назад американо-израильский враг провел две отдельных атаки на металлургические заводы в Хузестане и Исфахане"

– Fars

Как сообщает агентство, к месту ударов направились спасатели. Информация об ущербе заводам и пострадавших не поступала.

Отметим, что вчера лидер США Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по иранской энергетике на 10 дней.