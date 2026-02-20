Посол России в Турции вручил верительные грамоты в МИД

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Сергей Вершинин вручил верительные грамоты в турецком МИД, такое сообщение распространило посольство РФ в Турции.

В нем говорится, что новый глава российской дипмиссии провел встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи.

В посольстве также рассказали о повестке переговоров. В частности, дипломаты поговорили о ряде актуальных региональных и мировых вопросов. Кроме того, были рассмотрены перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Анкары.

Стоит отметить, что у Вершинина очень большой опыт работы дипломатом на Ближнем Востоке, а также в Северной Африке. В 1976-1981 годах Вершинин работал в советском посольстве в Марокко, а в 1984-1991 годах – в дипмиссии в Алжире.

В министерстве иностранных дел Вершинин работал в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки, а в 2003 году стал его руководителем. Структуру дипломат возглавлял на протяжении 15 лет, а затем был назначен замминистра иностранных дел.