Путин назначил Вершинина послом России в Турции

Новым послом России в Турции назначен Сергей Вершинин, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Сергей Вершинин назначен послом России в Турции, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Назначить Вершинина Сергея Васильевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Турецкой Республике"

– указ президента РФ

Ранее Вершинин занимал пост замминистра иностранных дел России.

Кроме того, на пост замглавы МИД РФ назначен Георгий Борисенко. Одновременно он освобожден от должности посла РФ в Египте.

Напомним, что Сергей Вершинин имеет очень большой опыт дипломатической работы на Ближнем Востоке и в соседнем регионе Северной Африки. Еще в советское время, в 1976-1981 годах, он работал в посольстве СССР в Марокко, в 1984-1991 годах – в посольстве в Алжире.

В МИД РФ работал в 1997-2000 годах в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки, а в 2003 году, после четырех лет руководства посольством РФ в Алжире, возглавил этот Департамент. 15 лет Сергей Вершинин был руководителем Департаментом Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, после чего получил повышение в должность замминистра иностранных дел.

Почему Москва отправляет в Анкару замминистра?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" раскрыл политический смысл решения направить в Турцию официальным дипломатическим представителем именно замминистра Сергея Вершинина, десятилетиями работавшего в руководстве МИД РФ по ближневосточному и североафриканскому направлениям.

"Решение о назначении Сергея Вершинина послом в Турции было принято достаточно давно, но официальный приказ подписан только сейчас, поскольку у замминистра были неотложные дела, связанные с руководством ближневосточным направлением. Эту работу Сергей Васильевич завершил, передал дела Георгию Борисенко, занимавшему должность посла РФ в Египте, и теперь может целиком и полностью сосредоточиться на полномочиях российского посла в Турции", - прежде всего сказал он.

"Назначение такого дипломата, как Сергей Вершинин, послом РФ в Турции отражает особое значение, которое для Москвы имеет это направление внешнеполитической работы. Турция находится на стыке азиатской и европейской проблематики. К примеру, именно через Турцию сейчас ведется транспортировка российского газа в Европу. В Турции строится один из наиболее впечатляющих и потенциально для нас резонансных объектов – АЭС "Аккую", где будет производиться значительная часть турецкой электроэнергии. У нас обширные торговые связи. Турция входит в число трех наиболее крупных ближневосточных стран, с которыми мы развиваем взаимоотношения", - напомнил Андрей Бакланов.

"По совокупности факторов на должность посла России в Турции необходимо назначать дипломатов, обладающих всей совокупностью знаний о регионе. Сергей Вершинин как нельзя лучше подходит на этот пост. В МИД он много лет занимался Ближним Востоком, на протяжении 15 лет работал директором Департамента Ближнего Востока и Северной Африки. Также он курировал министерский Департамент международных организаций. То есть и глобальную проблематику, и региональные нюансы Сергей Васильевич знает досконально. У него огромный опыт по необходимым для работы послом РФ в Турции направлениям. Мы ожидаем, что Сергей Вершинин сможет развить турецкое направление российской внешней политики", - подчеркнул дипломат.

Повестка дня России и Турции

Профессор ВШЭ отметил сложность и тонкость работы послом России в Турции. "У Москвы с Анкарой отношения довольно непростые и неоднозначные. По сути, они выстраиваются по модели, характерной для российских контактов со многими крупными и средними странами в XXI веке. По одним вопросам у нас идет полное совпадение, по другим, наоборот, мы резко расходимся, а по третьим надо постоянно прояснять ситуацию, как например, по текущей политике Турции в Средней Азии. Скажем, надо внимательно смотреть, что именно представляет собой позиция Анкары по Крыму, насколько она не сходится с нашей и как в связи с этим выстраивать взаимодействие", - пояснил он.

"Комплекс вопросов в современных российско-турецких отношениях весьма сложный и многообразный – в отличие от периодов 30-50-летней давности, когда по каждому государству было ясно, оно наш союзник, враг или нейтральная страна. Сейчас такого нет, и в контактах с одним и тем же государством по одним направлениям у нас одна степень взаимодействия, а по другим – совершенно другая. В этой палитре нужно очень внимательно разбираться и предлагать сбалансированные, правильные решения. Поэтому мы, кто работал вместе с Сергеем Васильевичем несколько десятилетий, желаем ему успеха. Уверен, он очень хорошо справится с возложенными на него обязанностями", - заключил Андрей Бакланов.