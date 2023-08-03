Сергей Вершинин станет новым послом РФ в Турции – СМИ

Замглавы МИД Вершинин сменит Алексея Ерхова на должности посла России в Турции.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин станет новым послом России в Турции, передают СМИ.
Сообщается, что Вершинин сменит Алексея Ерхова, который возглавляет диппредставительство с 2017 года.
Сергей Вершинин работал на должности заместителя главы МИД с марта 2018 года. Дипломат отметился активным участием в ближневосточном урегулировании, занимая пост спецпредставителя министра, а также курировал сирийское направление, принимая участие в переговорах по ситуации в Сирии, сообщает "Коммерсант".