Вестник Кавказа

Сергей Вершинин станет новым послом РФ в Турции – СМИ

Сергей Вершинин станет новым послом РФ в Турции – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД Вершинин сменит Алексея Ерхова на должности посла России в Турции.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин станет новым послом России в Турции, передают СМИ. 

Сообщается, что Вершинин сменит Алексея Ерхова, который возглавляет диппредставительство с 2017 года.

 Сергей Вершинин работал на должности заместителя главы МИД с марта 2018 года. Дипломат отметился активным участием в ближневосточном урегулировании, занимая пост спецпредставителя министра, а также курировал сирийское направление, принимая участие в переговорах по ситуации в Сирии, сообщает "Коммерсант".

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