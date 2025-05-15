Россия и Турция обсудят Южный Кавказ и Ближний Восток

Глава МИД Турции совершит визит в Россию 25 мая. Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудят Южный Кавказ и другие вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан сегодня совершит рабочий визит в Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова, пишет МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств стран обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая дела на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел затронут вопросы Черноморского региона, а также обменяются мнениями о развитии ситуации после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

В ведомстве заявили, что Москва и Анкара вносят большой вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии. Главы МИД поговорят об оказании содействия новому руководству страны.

Помимо этого, Россия и Турция настроены продолжать межведомственные контакты по Ливии. В министерстве добавили, что на этом направлении накоплен хороший опыт.

Стороны рассмотрят вопросы углубления сотрудничества на Южном Кавказе, включая разблокирование транспортных коммуникаций и постконфликтное восстановление региона.

В МИД подчеркнули, что Москва и Анкара заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе, а добиться этого можно благодаря работе в рамках платформы "3+3".

Кроме того, пресс-служба министерства иностранных дел России заявила, что Москва приветствует процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Лавров и Фидан планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество, АЭС "Аккую", эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" и развитие туризма.

В заключение пресс-служба внешнеполитического ведомства заявила, что Москва рассчитывает, что встреча станет важным вкладом в укрепление российско-турецких отношений.