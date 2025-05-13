Вестник Кавказа

Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве

Глава МИД Турции встретится с Лавровым в Москве
© Фото: сайт МИД Турции
В Москву совершит визит Хакан Фидан. Министр иностранных дел Турции обсудит с Сергеем Лавровым перспективы сотрудничества и мировую повестку дня.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан совершит рабочий визит в Москву 25 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Фидан будет находиться в российской столице до 27 мая. У него состоятся переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Отмечается, что стороны обменяются мнениями по различным международным вопросам и сделают акцент на ситуацию в Сирии, Ливии, Южном Кавказе и Черноморском регионе.

Захарова добавила, что министры иностранных дел России и Турции обсудят перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества в современных условиях.

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