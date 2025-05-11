Делегация России проводит встречу с Фиданом в Стамбуле

Глава турецкого МИД захотел провести сегодня встречу с членами российской делегации в Стамбуле. Детали переговоров, которые идут уже около 45 минут, не сообщаются.

В Стамбуле в эти минуты проходит встреча делегации России на переговорах с Украиной и главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом поведал информированный источник.

Встреча проходит в президентском офисе Долмабахче, передает ТАСС.

Она началась примерно в 20:50 (мск).

Ранее сообщалось, что Фидан планирует пообщаться с представителями России в Стамбуле. До этого он был в Анталье, где участвовал в неформальном совещании глав МИД НАТО.

Изначально планировалось, что российско-украинские переговоры состоятся 15 мая после обеда. Однако в итоги стало известно, что они с большой долей вероятности пройдут не сегодня, а в пятницу.