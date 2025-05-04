Вестник Кавказа

Глава МИД РФ обсудил с турецким коллегой переговоры в Стамбуле

Глава МИД РФ обсудил с турецким коллегой переговоры в Стамбуле
© Фото: МИД России
Главы дипломатических ведомств России и Турции Лавров и Фидан провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан переговорил по телефону с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, сообщили в МИД РФ.

"12 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики Х.Фиданом"

- МИД России

Они обсудили вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о старте прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Ранее Хакан Фидан переговорил с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой их разговора так же стали предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин объявил о намерении восстановить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять встречу представителей Москвы и Киева. Сейчас Анкара ждет согласования условий. Старт диалога намечен на 15 мая.

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