Авиарейс из египетского Шарм-эль-Шейха не долетел до Челябинска

Самолет российской авиакомпании с говорящим названием "Россия", летевший из египетского курортного Шарм-эль-Шейха в Челябинск, был вынужден по техническим причинам сесть в аэропорту Оренбурга, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"27 марта около 18:00 местного времени (16:00 мск) по техническим причинам в аэропорту города Оренбурга совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании "Россия", следовавший рейсом 5962 из Шарм-эш-Шейха в Челябинск. Посадка совершена благополучно"

Подробности авиапроисшествия не сообщаются, известно лишь, что с причинами экстренной посадки самолета с пассажирами сейчас разбирается транспортная прокуратура, передает ТАСС.

Также оренбургские авиатехники проверяют готовность самолета к эксплуатации и безопасности дальнейшего полета.

Время фактического выполнения рейса пока уточняется, очевидно, в случае невозможности его выполнения пассажиров заберет резервный борт авиакомпании.