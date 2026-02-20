Вестник Кавказа

Авиарейс из египетского Шарм-эль-Шейха не долетел до Челябинска

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером авиалайнер российской авиакомпании "Россия", совершавший перелет с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Челябинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга: причиной стали технические неполадки на его борту.

Самолет российской авиакомпании с говорящим названием "Россия", летевший из египетского курортного Шарм-эль-Шейха в Челябинск, был вынужден по техническим причинам сесть в аэропорту Оренбурга, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"27 марта около 18:00 местного времени (16:00 мск) по техническим причинам в аэропорту города Оренбурга совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании "Россия", следовавший рейсом 5962 из Шарм-эш-Шейха в Челябинск. Посадка совершена благополучно"

- сообщение

Подробности авиапроисшествия не сообщаются, известно лишь, что с причинами экстренной посадки самолета с пассажирами сейчас разбирается транспортная прокуратура, передает ТАСС.

Также оренбургские авиатехники проверяют готовность самолета к эксплуатации и безопасности дальнейшего полета.

Время фактического выполнения рейса пока уточняется, очевидно, в случае невозможности его выполнения пассажиров заберет резервный борт авиакомпании.

