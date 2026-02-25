День возрождения балкарского народа отметили в Кабардино-Балкарии

Жители Кабардино-Балкарии сегодня отпраздновали День возрождения балкарского народа – праздничные мероприятия прошли по всей республике.

В Кабардино-Балкарии сегодня отметили День возрождения балкарского народа, с обращением в честь праздника выступил глава региона Казбек Коков.

Он подчеркнул, что этот праздник знаменует восстановление исторической правды и справедливости по отношению к балкарскому народу, после 13 лет вынужденного пребывания на чужбине возвратившегося на родину. Коков указал, что День возрождения балкарского народа говорит о вечной ценности и всемогущей силе дружбы и братства народов, живущих в республике.

"В этот день все мы разделяем радость этого события, чувство гордости за достигнутые балкарским народом в последующие годы значительные успехи в экономическом, социальном и культурном развитии, в укреплении своего интеллектуального потенциала"

– Казбек Коков

Как рассказали в муниципалитетах, во всех городах и районах КБР проходили праздничные мероприятия, в том числе концерты и народные гуляния. В Черекском районе был организован автопробег с участием представителей Кубани, Ставрополья и Ростовской области.

Напомним, День возрождения балкарского народа и восстановления балкарской государственности празднуют каждый год 28 марта. Именно в этот день в 1957 году президиум Верховного Совета СССР издал указ о возвращении балкарского народа на историческую родину после того, как 13 лет балкарцы провели в результате сталинской депортации в Средней Азии. Кроме того, согласно указу была воссоздана Кабардино-Балкарская АССР.