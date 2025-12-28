Война в Иране пагубно скажется на рынке лекарств в Европе - СМИ

Конфликт в Иране в скором времени серьезно скажется на доступности лекарств в странах Евросоюза из-за проблем с морскими перевозками, а в случае его распространения на Суэцкий канал возможен коллапс в поставках лекарств, пишут СМИ.

В скором времени страны Евросоюза могут остаться без жизненно необходимых лекарств из-за проблем с перевозками по морю, пишет издание Euractiv со ссылкой на шведское агентство по лекарственным средствам (MPA).

"Шведское агентство по лекарственным средствам (MPA) предупреждает, что война на Ближнем Востоке может поставить под угрозу доступность лекарств по всей Европе"

- издание

Сильнее других пострадать из-за эскалации конфликта может Швеция, в которую значительная часть продукции фармацевтических компаний доставляется именно по морю из-за экономической эффективности таких перевозок, однако многие контейнеровозы уже вынуждены избегать Суэцкого канала из соображений безопасности, заявила изданию руководитель отдела по доступности фармацевтической продукции агентства Луиза Беседас, передает РИА Новости.

И это еще не самый негативный сценарий - военные действия могут распространиться на район Суэцкого канала, и это станет настоящим коллапсом для фармацевтической промышленности. Такое развитие событий грозит глобальными сбоями в мировых цепочках поставок товаров, в том числе и лекарств.

Уже сейчас время доставки медикаментов выросло примерно на две недели: круговые пути доставки значительно повышают стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен на лекарства, заявил основатель консалтинговой компании CE Sweden, специализирующейся на логистической аналитике, Маттиас Бергстрем, - приводит его слова Euractiv.