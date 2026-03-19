Трамп стремится заключить мир между Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп хочет в скором времени достичь прекращения конфликта России с Украиной, такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он отметил, что американский лидер хочет это сделать путем дипломатии и "как можно скорее".

"Сегодня на саммите "Большой семерки" я подтвердил, что президент Трамп привержен достижению прекращения огня и урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров как можно скорее"

– Марко Рубио

Напомним, переговорный процесс между Москвой, Вашингтоном и Киевом проходил в трех этапах в Абу-Даби и в Женеве. Время и место очередного раунда трехсторонней встречи пока неизвестны по причине кризиса на Ближнем Востоке.