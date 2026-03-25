В Иране снова были атакованы ядерные объекты

США и Израиль сегодня вновь атаковали ядерный комплекс в Иране, на этот раз – Хондаб с тяжеловодным реактором, досталось и атомной электростанции "Бушер": к счастью, атаки не привели к человеческим жертвам.

США и Израиль сегодня вечером вновь нанесли удар по ядерному объекту в иранском Хондабе, сообщили местные власти.

"Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа: эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет"

- сообщение

Снаряды попадали и на территорию АЭС "Бушер", построенную при участии России, передает иранское государственное информационное агентство Fars.

Это уже не первая попытка военных США и Израиля бить по иранским ядерным объектам - до несколько раз был атакован комплекс в Натанзе, однако после ударов радиационная обстановка в регионе остается в норме.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне МАГАТЭ выступило с заявлением по поводу инцидента на АЭС "Бушер", отметив: сторонам продолжающегося в регионе конфликта необходимо проявлять сдержанность, чтобы избежать любых ядерных инцидентов, поскольку атаки на атомную электростанцию (АЭС) "Бушер" в Иране могут спровоцировать радиационный инцидент.