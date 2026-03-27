Отключения воды и света вызвал разгул стихии в Ингушетии

Мощные ливни, накрывшие Кавказ, не обошли стороной и Ингушетию: в республике наблюдаются систематические отключения подачи света и воды.

Аномально сильные дожди привели к авариям на электросетях и водопроводах в Ингушетии, соответствующее сообщение распространил единый региональный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В связи с обильными ливневыми дождями в регионе наблюдаются систематические отключения электроэнергии, затрагивающие объекты системы водоснабжения – водозаборы и насосные станции"

– единый оператор

В сообщении уточняется, что в связи с данными инцидентами возможны отключения водоснабжения. Жителей республики просят обдуманно расходовать воду, а также по возможности сделать запас на случай каких-либо срочных нужд.

Как сообщают местные власти, серьезная авария магистральном водоводе зафиксирована в Карабулаке, а в Назрани перестали работать три трансформатора. Специалисты занимаются устранением последствий ЧП.

В МЧС республики добавили, что в городе Сунжа частично пропал свет. Перебои с энергоснабжением испытывают и некоторые населенные пункты Сунженского района.