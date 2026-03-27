Аббас Аракчи поблагодарил Азербайджан

© Фото: IRNA
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность правительству и народу Азербайджана, причем сделал это на азербайджанском языке.

Глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи выразил благодарность Азербайджану, соответствующее сообщение дипломат опубликовал на своей странице в социальной сети.

"Выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана за гуманитарную помощь, а также за условия, созданные для доставки помощи из других стран"

– Аббас Аракчи

Глава внешнеполитического ведомства ИРИ подчеркнул, что такая поддержка, осуществленная в тяжелые времена, базируется на общей культуре, которая связывает народы Ирана и Азербайджана.

Стоит отметить, что сообщение Аракчи было написано на азербайджанском языке.

