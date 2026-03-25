Абхазию признали самой бюджетной для российских туристов

Отдых в Абхазии будущим летом вновь назван самым бюджетным для российских путешественников – страна обошла в рейтинге таких туристических монстров, как Турция и Египет.

Самым бюджетным направлением для отдыха в предстоящий высокий сезон стала Абхазия, рассказали аналитики российского финтех-сервиса международных платежей "Плати по миру".

Проанализировав расходы своих клиентов в 160 странах, аналитики подсчитали: в среднем на проживание, питание, шопинг, экскурсии и транспорт в Абхазии одному туристу достаточно $200–300 (16,4-24,6 тыс рублей), передает РИА Новости.

Второй по расходам оказался Египет средние расходы российских туристов здесь составляют 41-61,5 тыс рублей. А вот Турция по-прежнему "кусается" – за недельный отдых здесь придется заплатить 53,3-69,8 тыс рублей с человека.

Впрочем, есть и недорогие соседние страны, отдых в которых не будет разорительным для кошелька: так, отдых в Узбекистане – обойдется в 19,7 тыс рублей, Казахстане - в 24,6 тыс, в Армении – в 28,7 тыс, а в Грузии – в 36,1 тыс, отметили в "Плати по миру".

Для сравнения, куда более дорогой отдых предлагают ОАЭ и Китай: неделя на пляже Дубая обойдется в $850-1300 (69,8-106,7 тыс рублей), а активный отдых в Поднебесной выльется в 49,2-98,5 тыс рублей на одного.

"Разница в средних чеках объясняется типом отдыха - пляжный all inclusive (Турция, Египет), премиальный шопинг-отдых (ОАЭ) или экскурсионный отдых с передвижениями (Китай, Вьетнам), длительностью поездки, а также курсом рубля, который влияет на покупательную способность туристов"

- директор по развитию сервиса компании Павел Белов

Интересно и то, какими тратами за рубежом тяготятся россияне, и на первом месте здесь - обмен валют в аэропорту и туристических зонах. На втором месте – оплата роуминга по сим-картам российских операторов мобильной связи, на третьем - туристические пакетные экскурсии, всячески навязываемые отелями.