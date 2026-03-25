Из Тбилиси появятся прямые рейсы в Копенгаген

Летом из Грузии можно будет попасть в Данию, также ожидается приток в Грузию туристов с севера Европы. Прямые авиарейсы запускает скандинавский перевозчик.

Попасть из Тбилиси в Копенгаген этим летом можно будет на прямых рейсах компании Norwegian Air Sweden, рассказали в Минэкономики Грузии.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам с 27 июня по 15 августа, далее – по средам и воскресеньям.

В ведомстве уточнили, что новое направление может привести к увеличению потока европейских туристов в Грузию.

"Добавление направления Копенгаген-Тбилиси-Копенгаген повысит связанность Грузии со скандинавскими странами и будет способствовать увеличению туристических потоков из Северной Европы в страну"

– Минэкономики Грузии

Рейсы в Копенгаген также будут удобны транзитным путешественникам – датская столица один из крупнейших транзитных хабов Европы.