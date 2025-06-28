Вице-спикер парламента Армении объяснил неизбежность войны при проигрыше Пашиняна

В случае если правящая партия "Гражданский договор" не сумеет одержать победу на выборах в парламент, высока вероятность, что новые власти будут активно разжигать войну с Азербайджаном, рассказал вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян.

Заместитель председателя армянского парламента подчеркнул, что планы по пересмотру мира, о которых заявляют противники действующего премьер-министра Никола Пашиняна, фактически будут означать отказ от мира, признания территориальной целостности, делимитации, разблокирования коммуникация и проекта транспортного коридора TRIPP.

"Автоматически на 100 процентов это приведет к войне"

– Рубен Рубинян

При этом, обратил внимание Рубинян, если Армения будет вести ту же политику, что и сейчас, то для опасений по поводу возможной новой войны не будет никаких оснований.

Напомним, парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года.