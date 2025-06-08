Может ли Роберт Кочарян вернуться во власть?

Пашинян объединяет против себя оппозицию
Оппозиция в Армении представлена разрозненными группировками, среди которых наиболее упорядоченной выглядит парламентская оппозиция, а наиболее массовой – та, которая поддерживает Армянскую церковь. Менее структурированной и монолитной выглядит оппозиция из числа российских бизнесменов армянского происхождения, членов диаспоры. Она не может вести за собой народ, но в состоянии оказать существенную финансовую поддержку той силе, которая сумеет консолидировать вокруг себя всех несогласных.
За владельца группы компаний «Ташир» Карапетяна, имеющего российское гражданство, вступилось множество людей по всему миру, а задержание священнослужителей сопровождалось беспорядками. Начались обыски в офисах оппозиционных политических сил и в домах активистов. К правительственным дачам на улице Прошяна были стянуты подразделения полиции.
Сейчас у разрозненных оппозиционных группировок практически не остается никаких других вариантов, кроме как объединятся.
Пашинян реабилитирует репутацию Кочаряна?
В следующем году в Армении должны пройти парламентские выборы. Действуя на опережение, Никол Пашинян пытается исключить два ключевых фактора персональной угрозы до начала очередного политического цикла: нейтрализовать лидеров оппозиции и их финансовые источники. Уже сейчас Армению покидают бизнесмены и другие влиятельные люди, которые могли бы оказать помощь Карапетяну, Галстаняну и его сподвижникам.
В тени этих событий остается главная угроза. Согласно опросу Gallup, проведенному с 23 по 25 июня среди 1000 респондентов, главным соперником Пашиняна на предстоящих выборах может стать экс-президент Роберта Кочаряна (25,9%).
Более 50% опрошенных думают, что на данный момент есть все основания для проведения процедуры импичмента Пашиняна.
35,1% респондентов поддержали незамедлительный импичмент премьера.
Лишь 13,1% граждан Армении выразили готовность проголосовать за правящую партию.
Только 17,8% опрошенных были против процедуры импичмента.
Когда Пашинян продвигался во власть, многие армяне говорили, что готовы поддержать кто угодно, лишь бы против Кочаряна и Саргсяна. Однако сейчас в армянском обществе поговаривают: «Хоть с чертом, лишь бы против Пашиняна».