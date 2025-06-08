Может ли Роберт Кочарян вернуться во власть?

Арест Самвела Карапетяна, а также задержания главы ширакской епархии Армянской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна и лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна показали, что политически кризис в Армении нарастает. Расскажем, какие риски несет тактика премьера и почему Пашинян пошел ва-банк против своих критиков.

Пашинян объединяет против себя оппозицию

Оппозиция в Армении представлена разрозненными группировками, среди которых наиболее упорядоченной выглядит парламентская оппозиция, а наиболее массовой – та, которая поддерживает Армянскую церковь. Менее структурированной и монолитной выглядит оппозиция из числа российских бизнесменов армянского происхождения, членов диаспоры. Она не может вести за собой народ, но в состоянии оказать существенную финансовую поддержку той силе, которая сумеет консолидировать вокруг себя всех несогласных.

За владельца группы компаний «Ташир» Карапетяна, имеющего российское гражданство, вступилось множество людей по всему миру, а задержание священнослужителей сопровождалось беспорядками. Начались обыски в офисах оппозиционных политических сил и в домах активистов. К правительственным дачам на улице Прошяна были стянуты подразделения полиции.

Сейчас у разрозненных оппозиционных группировок практически не остается никаких других вариантов, кроме как объединятся.

Пашинян реабилитирует репутацию Кочаряна?

В следующем году в Армении должны пройти парламентские выборы. Действуя на опережение, Никол Пашинян пытается исключить два ключевых фактора персональной угрозы до начала очередного политического цикла: нейтрализовать лидеров оппозиции и их финансовые источники. Уже сейчас Армению покидают бизнесмены и другие влиятельные люди, которые могли бы оказать помощь Карапетяну, Галстаняну и его сподвижникам.

В тени этих событий остается главная угроза. Согласно опросу Gallup, проведенному с 23 по 25 июня среди 1000 респондентов, главным соперником Пашиняна на предстоящих выборах может стать экс-президент Роберта Кочаряна (25,9%).

Более 50% опрошенных думают, что на данный момент есть все основания для проведения процедуры импичмента Пашиняна.

35,1% респондентов поддержали незамедлительный импичмент премьера.

Лишь 13,1% граждан Армении выразили готовность проголосовать за правящую партию.

Только 17,8% опрошенных были против процедуры импичмента.

Когда Пашинян продвигался во власть, многие армяне говорили, что готовы поддержать кто угодно, лишь бы против Кочаряна и Саргсяна. Однако сейчас в армянском обществе поговаривают: «Хоть с чертом, лишь бы против Пашиняна».