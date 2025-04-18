Почему Армения продолжает лгать о Карабахской войне и ее последствиях?

Азербайджан и Армения в этом году продвинулись в урегулировании, согласовав текст мирного договора, однако по кардинальным вопросам Ереван не желает продвигаться вперед. Вместо этого он продолжает антиазербайджанскую кампанию, фальсифицируя обвинения в адрес Баку. У этой политики есть вполне конкретные причины, связанные с наследием Карабахской войны.

Заявляя о желании стабилизировать мир на Южном Кавказе, Армения не прекращает попытки переписать историю армяно-азербайджанского конфликта с целью приуменьшить свою ответственность за три десятилетия оккупации 20% территорий Азербайджана, этнические чистки и превращение азербайджанских регионов Карабах и Восточный Зангезур в руины. Отрицать эти многократно зафиксированные и признанные на международном уровне факты бесполезно – поэтому официальный Ереван идет по пути создания фальшивых обвинений в адрес Баку.

Факты Карабахской войны

В Карабахской войне Азербайджан безусловно был пострадавшей стороной: все боевые действия велись на азербайджанской земле, оккупированы и разрушены были азербайджанские территории, азербайджанцы были изгнаны властями Армении сначала из самой Армении, затем из захваченных районов Азербайджана. Армения ни в коем случае не была пострадавшей стороной: на ее территории никто не воевал ни дня, ни одного метра армянской земли не было захвачено, этнические чистки властями Азербайджана не проводились.

Точно так же безусловно Армения в Карабахской войне была агрессором: армянские войска вторглись в Азербайджан, изгнали местное азербайджанское население, захватили 20% азербайджанских территорий и удерживали их под оккупацией вплоть до конца войны. Ереван развязал войну с недвусмысленной целью аннексии азербайджанских районов, и все эти годы политически и финансово обеспечивал сохранение статус-кво на линии соприкосновения войск – при этом лгал, что хочет мирно урегулировать конфликт, в то время как единственным желанием армянских властей было неограниченно долгая оккупация земли Азербайджана. В последнем акте Карабахской войны, 27 сентября – 9 ноября 2020 года, Армения показала себя как террористическое государство: в эти дни армянские войска многократно наносили ракетные удары по мирным городам Азербайджана, где не было военных целей.

У Азербайджана в Карабахской войне никогда не было каких-либо агрессивных целей. Баку все три десятилетия армяно-азербайджанского конфликта добивался абсолютно законной, соответствующей всем нормам международного права цели – обеспечения своей территориальной целостности. Он стремился освободить свои земли от оккупации, вернуть изгнанное из Карабаха и Восточного Зангезура население, восстановить разрушенные армянскими захватчиками города и села. 26,5 лет, с мая 1994 года по сентябрь 2020 года, Азербайджан добивался достижения этой цели мирным путем, и только когда Армения попыталась расширить оккупационную зону, проблема была решена путем боевых действий – и стоит еще раз подчеркнуть, что бои велись только на азербайджанской земле.

Что хочет скрыть Армения?

Когда армянские оккупационные силы были разгромлены и бежали в Армению, а Азербайджан восстановил контроль над своими Карабахом и Восточным Зангезуром, вскрылись новые, еще более ужасающие факты о преступной деятельности захватчиков на азербайджанских землях. В частности, оккупанты оставили после себя порядка 1 млн мин, заминированы были буквально все освобожденные земли и все населенные пункты. Минирование велось до последнего дня Карабахской войны, и после нее армянские диверсанты продолжали устанавливать мины в Азербайджане, пользуясь проездом по Лачинской дороге. На этих минах люди в Карабахе и Восточном Зангезуре подрываются по сей день, разминирование далеко от завершения, хотя азербайджанские саперы безостановочно работают уже более 4,5 лет – а Армения скрывает точные карты минных полей. Правительство Никола Пашиняна в первые послевоенные годы выдало Баку незначительную часть карт, чья точность не превышала 25%, и с тех пор лжет, что других данных о проведенных армянскими войсками минировании у него нет.

Международные наблюдатели увидели своими глазами, насколько масштабно Армения разрушила захваченные территории Азербайджана. Города и села за десятилетия оккупации были разобраны на стройматериалы, вывезенные в Армению. От Агдама, Физули, Джебраила и сотен селений остались одни фундаменты. Азербайджанские исторические и культурные памятники, а также кладбища были уничтожены, албанские церкви – переделаны в армянские. Немногие уцелевшие мечети были осквернены – оккупанты держали в них скот. В процессе вывода оккупационных войск в Армению отступавшие оккупанты сжигали занятые ими дома, рубили и поджигали леса, ломали остатки работавшей инфраструктуры.

Все это было тщательно задокументировано Азербайджаном и подтверждено международными структурами. Сегодня всякий человек, который возьмет на себя труд разобраться в истории Карабахской войны, легко найдет доказательства агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных армянскими националистами в годы армяно-азербайджанского конфликта – все данные лежат в открытом доступе. Ни роли сторон в Карабахской войне, ни итоги конфликта не подлежат сомнению: Армения напала на Азербайджан, изгнала азербайджанцев, захватила азербайджанские земли, 26,5 лет разрушала и минировала их в процессе мирных переговоров, затем проиграла войну и была принуждена вывести оккупационные силы из Азербайджана, но и после продолжала минный террор и другие военные провокации.

Это и хочет скрыть Армения. Нынешние власти Армении не хотят нести ответственность ни за преступления своих предшественников, ни даже за собственные преступления, а ведь и в период правления партии "Гражданский договор" и премьер-министра Никола Пашиняна их было совершено немало. Также Ереван:

не отдает Баку точные карты минных полей;

не желает даже говорить о возвращении в Армению изгнанного оттуда коренного азербайджанского населения;

отказывается выполнять обязательство по организации беспрепятственного наземного сообщения между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой под контролем ФСБ РФ

всячески тормозит делимитацию армяно-азербайджанской границы;

не соглашается распустить Минскую группу ОБСЕ перед подписанием мирного договора с Баку

утверждает, что территориальные претензии на Карабах в Конституции Республики Армения ничем не угрожают Южному Кавказу;

активно перевооружает армию при поддержке Запада.

О том, чтобы Армения как-то участвовала в восстановлении ею же разрушенных территорий Азербайджана, выплатила компенсацию за нанесенный ущерб или хотя бы покаялась в совершенных преступлениях, с армянской стороны не идет и речи. Власти Армении не признают свою вину ни в чем, хотя эта вина давно доказана и абсолютно несомненна. По этой причине после Карабахской войны Ереван принялся выдумывать, в чем бы обвинить Баку, чтобы хоть немного затуманить кристальную ясность истории армяно-азербайджанского конфликта.

Как лжет Армения?

Стратегию фальсификации обвинений Азербайджана власти Армении реализуют по самому простому пути: в фактах Карабахской войны они меняют местами Азербайджан и Армению и придумывают, как получившуюся ложную конструкцию минимально мотивировать. Главный факт Карабахской войны – Армения оккупировала территории Азербайджана, поэтому правительство Никола Пашиняна в центр своей послевоенной антиазербайджанской политики ставит фальшивку "Азербайджан оккупировал территории Армении". Как и в годы войны, Еревану неважно, что это очевидная ложь, он рассчитывает, что достаточно частое повторение лжи создаст хотя бы видимость неопределенности, кто агрессор, а кто пострадавшая сторона в конфронтации Армении и Азербайджана.

Для информационной поддержки этой фальшивки армянские власти уже после Карабахской войны организовали ряд приграничных боестолкновений между армянской и азербайджанской армиями. Каждый раз провокатором боевых действий выступала армянская сторона, и каждый раз армянская же сторона проигрывала, что использовалось Ереваном для обвинений Баку в агрессивных действиях, хотя ВС Азербайджана в этих боях занимались только обороной азербайджанских территорий на границе. Армения нашла, как применить для своих целей факт крайней неопределенности армяно-азербайджанской границы на участке соприкосновения Сюникской области РА с освобожденными районами Азербайджана – любое изменение позиций войск она стала называть "оккупацией территории Армении", хотя без делимитации границы невозможно юридически установить, где чья земля начинается и заканчивается.

В 2024 году Баку и Ереван успешно и совершенно мирно провели делимитацию границы на участке Газахского района Азербайджана и Тавушской области Армении. Если механизм двусторонней работы по делимитации границы был не только создан, но и успешно опробован на практике, было бы логично ожидать, что далее армянские власти возьмутся за установление пограничных столбов на условной границе Сюникской области РА с деоккупированными Кельбаджарским, Лачинским, Губадлинским и Зангиланским районами АР – это же наиболее эффективный способ устранения проблемы: стороны договариваются о том, где точно проходит граница, и все претензии по приграничным территориальным вопросам снимаются. Однако правительство Никола Пашиняна не занимается этим. Почему? Ответ очевиден: ему выгодна такая ситуация, ведь ее можно использовать в попытках размывания вины и ответственности Армении за преступления Карабахской войны.

При чем здесь ОДКБ?

Новый поворот стратегия фальсификации обвинений Азербайджана пережила осенью 2023 года, когда в ходе антитеррористических мер азербайджанских войск в Ханкенди (Карабахский экономический район Азербайджанской Республики) был ликвидирован последний очаг сепаратизма, находившийся на политическом, финансовом и военном содержании Еревана. Закрытие сепаратистского проекта Никол Пашинян решил использовать как повод для геополитического переезда из союзничества с Россией под крыло коллективного Запада, и первым же шагом стало прекращение работы Армении в Организации Договора о коллективной безопасности.

Вывести Армению из ОДКБ Никол Пашинян хотел еще в 2018 году, когда стал премьер-министром республики – в первые месяцы правления он арестовал Юрия Хачатурова, который тогда занимал пост генерального секретаря Организации. В последние 44 дня Карабахской войны Ереван постоянно обращался к ОДКБ с требованием вмешаться в боевые действия на армянской стороне, и возмущался, когда Организация отвечала отказом, поясняя, что она защищает только территории своих стран-участниц, а боестолкновения происходят исключительно на территории Азербайджана.

Поэтому у армянских приграничных провокаций в 2021-2023 годах было дополнительное измерение: провозглашая после каждого боя программную фальшивку "Азербайджан оккупировал территории Армении", власти Армении требовали от ОДКБ принять меры. Разумеется, они вновь получали отказ, поскольку боестолкновения происходили в зоне территориальной и юридической неопределенности, которую, напомним, само правительство Никола Пашиняна совершенно не желало устранять. Какие меры может принимать ОДКБ, если по вине Армении не установлены границы ответственности Организации на армяно-азербайджанских рубежах? Конечно, никаких, пока не проведена делимитация.

Именно осенью 2023 года, хотя к тому моменту значительных боестолкновений войск Армении и Азербайджана уже не случалось, Пашинян вспомнил о фальшивых обвинениях в адрес ОДКБ, построенных на фальшивых обвинениях в адрес Баку. Армянское государство-агрессор, 30 лет оккупировавшее, разрушавшее и осквернявшее земли Азербайджана, заявило, что не будет контактировать с ОДКБ, потому что Организация не защищает его от сфальсифицированных "нарушений" пострадавшей стороны.

Ложь Армении продолжается

От стратегии фальсификаций обвинений Азербайджана власти Армении не отказываются по сей день. Поэтому, когда замминистра иностранных дел РА Ваан Костанян говорит с журналистами о перспективах армяно-азербайджанской нормализации, он с одной стороны сообщает о продолжении мирных переговоров, а с другой стороны повторяет фальшивку об "агрессии на суверенную территорию Армении" и требует, чтобы "партнеры по ОДКБ, в том числе и Россия сделали политические решения". Эти слова были сказаны Костаняном накануне, 26 июня 2025 года, и они доказывают, что в конфронтационной политике Армении ничего не изменилось, сколько бы ее власти ни рассказывали о приверженности миру на Южном Кавказе. Еревану все так же нужно уйти от ответственности за свои злодеяния, и ради этого он будет использовать любые методы.