Вячеслав Володин предложил Армении определиться, с кем она?

Глава Госдумы Вячеслав Володин напомнил сегодня о вызывающем недоумении различии в численности российского и американского посольств в Ереване: в дипмиссии России, главного союзника Армении, работает всего 60 человек, а в дипмиссии США – 2 тыс человек. Он подчеркнул, что Армении нужно решить, с кем она – с Россией или с Западом?

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе правительственного часа указал на диспропорцию между российским и американским посольствами в Ереване, задавшись вопросом, что это говорит о внешней политике Армении, официально являющейся союзником России и пользующейся всеми выгодами Евразийского Экономического Союза.

"В посольстве США в Армении работает 2 тыс человек. В наше посольство – сколько? Меньше 60. Вдумайтесь!" – в первую очередь призвал Вячеслав Володин парламентариев и представителей правительства обратить внимание на очевидную разницу в подходах Еревана к развитию на своей территории дипломатических контактов с Россией и США.

Председатель Государственной Думы отметил, что секрета для Москвы такой большой штат американского посольства не составляет. "Понятно, что там делает посольство США в таком количестве. Оно ведет работу для того, чтобы пришли лояльные люди [в руководство Армении], пришла та власть, которая будет реализовывать политику западных стран, США", - сказал он.

Россия, подчеркнул Вячеслав Володин, признавая право других государств на суверенную политику, все же должна жестко ставить вопрос перед Арменией как своим союзником на предмет соблюдения союзнических обязательств. "Понятно, что таков выбор этого государства. Но тогда надо нашим [армянским] коллегам говорить: "Вы хотите здесь, в России, получать преференции? Тогда определитесь: с кем вы?" Коллеги, это важно делать", - заключил председатель Государственной Думы.

Отметим, что в Армении находится второе по численности американское посольство – больше сотрудников работает только в дипмиссии США в Ираке. Власти Армении никак не объясняют, почему именно в Ереване в посольстве США работает 2 тыс сотрудников.

Данный вопрос служит одним из факторов напряженности в российско-армянских отношениях, поскольку объективно страна с населением 2,9 млн человек не нуждается в том объеме посольских услуг, которые могут предоставить 2 тыс дипломатов одной страны. Для сравнения: в 144-миллионной России в докризисные годы в американском посольстве работало порядка 1,2 тыс сотрудников.

Предложение Вячеслава Володина имеет и иную направленность: учитывая количество экономических и социальных связей Армении с Россией, было бы уместным расширить российское посольство в Ереване, чтобы Москва могла проводить более активную политику в республике. России необходимо постоянно работать над продвижением своих интересов в иностранных государствах, а значит, нужно выделять соответствующие ресурсы, в том числе кадровые, чтобы эти интересы было кому продвигать – в той же Армении, где в дипмиссии сегодня работают всего 60 человек.