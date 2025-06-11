Вячеслав Володин призвал Армению изучать русский язык

Во время визита представителей правительства РФ в Государственную Думу председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости исправить ситуацию с недостаточным уровнем владения русским языком в Армении – стране, откуда в Россию идет постоянный поток трудовых мигрантов, не знающих или почти не знающих язык страны, где они зарабатывают деньги.

В ходя сегодняшнего правительственного часа в Государственной Думе председатель ГД Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость изучения русского языка в Армении для обеспечения лучших условия пребывания армянских мигрантов в России, куда они могут свободно приезжать работать по правилам ЕАЭС.

Вячеслав Володин напомнил, что армянские мигранты работают во многих сферах российской экономики: "К примеру, много представители Армении работают на дорогах. Дорожники у нас – та сфера, где работают армяне; из Армении приезжают работать сюда, а те, кто уже получил российское гражданство, как правило, такие фирмы возглавляют".

В связи с этим России уместно обратиться к Армении с требованием, чтобы ее трудовые мигранты хорошо знали русский язык. Проблема крайне низкого уровня владения русским языком в Армении существует уже много лет и даже десятилетий и никак не решается армянским руководством – изучение языка главного союзника республики не имеет государственной поддержки.

Как сказал председатель Государственной Думы: "Надо уже смотреть точно, какая подготовка должна быть в Армении. Исходя в том числе из сложившейся практики, надо глядеть по каждой стране, что дополнительно там должны изучать".

Особо Вячеслав Володин подчеркнул, что российские партнеры и союзники должны избегать каких-либо попыток понижения уровня поддержки русского языка. "Конечно, не должно быть посягательств на русский язык. С одной стороны, все говорят: "Создайте возможности в России для самореализации", а с другой стороны – ничего не хотят делать в этой части", - отметил он, говоря о задаче добиться от властей Армении улучшения языковой политики в отношении русского языка.

Завершая мысль, председатель Государственной Думы призвал соответствующие ведомства в правительстве РФ обсуждать эти вопросы с армянскими коллегами.