ЕАЭС планирует активнее вовлекать Киргизию и Армению в совместные проекты

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассчитывает на более активное участие экономик Киргизии и Армении в совместных инициативах. Об этом представитель кабмина рассказал в ходе интервью программе "Вести".

Он отметил наличие большого числа реализуемых внутри объединения инициатив. В связи с этим союз напрямую заинтересован, чтобы обе республики Киргизия и Армения получали максимальную пользу от партнерства с остальными участниками.

"Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы экономики и Киргизии, и Армении активнее участвовали в таких проектах и получали выгоды от того, что они участвуют в кооперации с другими странами"

- Алексей Оверчук

Стоит добавить недавнее заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что объемы несырьевого и неэнергетического экспорта из РФ в государства ЕАЭС за прошедший год выросли на 20%