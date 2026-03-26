Вестник Кавказа

ЕАЭС планирует активнее вовлекать Киргизию и Армению в совместные проекты

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЕАЭС заинтересованы в расширении сотрудничества с экономиками Армении и Киргизии, об этом рассказал Алексей Оверчук.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассчитывает на более активное участие экономик Киргизии и Армении в совместных инициативах. Об этом представитель кабмина рассказал в ходе интервью программе "Вести".

Он отметил наличие большого числа реализуемых внутри объединения инициатив. В связи с этим союз напрямую заинтересован, чтобы обе республики Киргизия и Армения получали максимальную пользу от партнерства с остальными участниками.

"Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы экономики и Киргизии, и Армении активнее участвовали в таких проектах и получали выгоды от того, что они участвуют в кооперации с другими странами" 

- Алексей Оверчук

Стоит добавить недавнее заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что объемы несырьевого и неэнергетического экспорта из РФ в государства ЕАЭС за прошедший год выросли на 20%

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
795 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.