Хакеры взломали электронную почту главы ФБР – СМИ

Предположительно связанная с Ираном хакерская группировка, по данным СМИ, сумела взломать личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя.

Имеющие предположительно отношение к Ирану хакеры получили доступ к личной электронной почте главы ФБР Кэша Пателя, пишет агентство "Рейтер".

Как говорится в материале, о своем поступке хакеры сами сообщили публично. В качестве подтверждения они выложили в общий доступ взятые с почты фотографии Пателя, а также другие его личные файлы.

По данным агентства, кибератаку совершила хакерская группа Handala Hack Team.

В публикации также говорится, что факт взлома подтвердил представитель Минюста США. Чиновник также признал, что размещенные хакерами материалы, скорее всего, настоящие.

Напомним, что война США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, продолжается почти месяц. Представители США, в том числе президент Дональд Трамп, заявляют о ведущихся с Тегераном переговорах, уточняя, что они идут продуктивно. Однако Исламская Республика опровергает информацию о контактах с американской стороной. Стоит отметить также, что за последние сутки и Тегеран, и Вашингтон заявили каждый о своей победе в текущем конфликте.