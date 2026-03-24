Шариф и Пезешкиан более часа обсуждали урегулирование в регионе

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в субботу, сообщает офис пакистанского премьера.
Шариф вновь отметил, что Пакистан решительно осуждает атаки Израиля по Ирану, в том числе удары, которые были нанесены в пятницу по гражданской инфраструктуре.
"Он также подтвердил солидарность и поддержку Пакистана народу Ирана в этот трудный период"
– офис премьер-министра Пакистана
Также в рамках разговора, который продлился более часа, Шариф поделился с Пезешкианом информацией о дипломатических усилиях Пакистана, направленных на взаимодействие с США, странами Персидского залива и исламскими государствами для организации благоприятных условий для мирных переговоров.
"Он подчеркнул твердую поддержку мирной инициативы Пакистана и выразил надежду на то, что будет найден совместный путь к прекращению враждебных действий"
– офис премьер-министра Пакистана
Шариф в соцсети X написал, что рассказал Пезешкиану о дипломатических усилиях, предпринимаемых главой МИД страны Исхаком Даром и главнокомандующим армией фельдмаршалом Асимом Муниром для взаимодействия с США и странами региона в связи со сложившейся ситуацией. Он выразил надежду, что "совместными усилиями удастся найти жизнеспособный путь к прекращению боевых действий".
Пезешкиан высоко оценил мирные усилия Пакистана, а также отметил необходимость укрепления доверия для содействия диалогу и посредничеству.
Ранее на этой неделе премьер Пакистана сообщил президенту Ирана, что Исламабад готов сыграть конструктивную роль в инициативах по мирному урегулированию.
Исламабад 29-30 марта проведет встречу глав МИД Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта на которой посредники обсудят пути урегулирования на Ближнем Востоке.