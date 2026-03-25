Лачин принимает международную экспедицию путешественников

© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа"
В рамках двухдневного визита на освобожденные территории Азербайджана международные путешественники прибыли сегодня в Лачин. Накануне они увидели Агдам и Шушу.

Крупнейшая международная экспедиция в Карабах и Восточный Зангезур продолжается, сегодня иностранные гости прибыли в Лачин.

В Лачине путешественники из 37 стран мира ознакомятся с Галереей Yurd, посетят центр Gilabi Ceramics и увидят изделия ручной работы, созданные местными жителями. Также состоится экскурсия по городу, иностранцы ознакомятся с созданной в Лачине инфраструктурой и проводимыми работами по восстановлению и строительству.

Экспедиция клуба NomadMania рассчитана на два дня, она стартовала накануне. Вчера гости Карабаха побывали в Агдаме и Шуше.

Отметим, что это 16-я и крупнейшая поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур с 2020 года, когда территории Азербайджана были освобождены от армянской оккупации.

