Вестник Кавказа

Будет ли нефть по $200 из-за войны в Иране?

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ пишут, что из-за ситуации, сложившейся вокруг иранской войны, цена на нефть может снова стать выше и достичь $200 за баррель в случае, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до лета.

Стоимость нефти может составить $200 за баррель, при условии, что Ормузский конфликт останется закрытым до июня на фоне конфликта в Иране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, аналитики Macquarie Group прогнозируют развитие такого сценария всего на 40%.

При этом то, что конфликт в Иране все же закончится в конце марта, аналитики оценивают в 60%, отмечает Bloomberg.

Как сообщают источники, если Ормузский пролив будет закрыт более двух месяцев, цены могут стать настолько выше, чтобы сократить исторически большой объем мирового спроса на нефть.

