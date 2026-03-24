Нефтяной кризис-1973 vs нефтяной кризис-2026: чем похожи и чем отличаются?

Экономические последствия войны Ирана с Израилем и США ощущают многие страны мира из-за проблем с поставками нефти, спровоцированными блокировкой Ормузского пролива. Все чаще высказываются мнения о том, что нынешний кризис на Ближнем Востоке гораздо хуже, чем все предыдущие, в том числе нефтяной кризис 1973 года. Так ли это на самом деле?

Нефтяной кризис наступил?

Прежде чем оценивать глубину нефтяного кризиса 2026 года и степень его схожести с кризисом 1973 года, нужно понимать, что такое нефтяной кризис. В рамках экономики нефтяным кризисом называют ситуацию, при которой происходит внезапный рост цен на нефть при одновременном падении поставок. С этой точки зрения сейчас действительно наблюдается нефтяной кризис: около 20% нефти, которая продается глобально, оказались в эпицентре конфликта с Ираном, то есть поставки упали, а нефтяные цены за почти месяц военных действий выросли на 30% до $ 103 за баррель.

С чего начались нефтяные кризисы 1973 и 2026 года?

Причины, стоящие за нефтяными кризисами, которые разделяют 53 года, разные, однако фактор, их спровоцировавший, один - военные действия на Ближнем Востоке:

Нефтяной кризис 1970-х годов начался с атаки Египта и Сирии на Израиль с целью вернуть себе территории, контроль над которыми был утрачен в ходе 6-дневной войны 1967 года. Новая война получила название Война Судного дня и велась за Синайский полуостров и Голанские высоты. Саудовская Аравия предупредила, что если США вмешаются и окажут помощь Израилю, то удар будет нанесен по нефтяным поставкам. США не послушали, и в результате арабские страны-экспортеры нефти в октябре решили сократить производство нефти на пять процентов, с последующим ежемесячным пятипроцентным сокращением до тех пор, пока Израиль не освободит арабские территории. Через четыре дня арабские нефтяные страны за исключением Алжира, Ирака и Ливии, ввели полное эмбарго (запрет) на экспорт нефти в США, Канаду, Японию, Нидерланды, Великобританию, Португалию и Южную Африку.

Нефтяной кризис 2026 года был спровоцирован скоординированной атакой Израиля и США на Иран. В ответ на американо-израильские действия Иран перекрыл Ормузский пролив - узкое место между Персидским и Оманским заливами, через которое, в том числе, проходит более 20% глобальных нефтяных поставок. Если ранее через пролив проходило более 130 танкеров в день, то с начала войны их количество упало до 3-4 в день. Сегодня большинство стран, затронутых блокировкой пролива, как арабские поставщики, так и покупатели со всего мира, пытаются договориться о том, чтобы Тегеран позволил их судам проходит через пролив. Ряд арабских стран уже объявили форс-мажор по поставкам на фоне войны в Персидском заливе.

Сколько нефти ушло с рынка в 1973 и 2026 годах?

В 1973 году Ближний Восток обеспечивал более 35% всей глобальной нефти. В результате эмбарго с рынка в течение 5 месяцев ежедневно уходило 4,5 млн баррелей нефти. За месяц экспорт ближневосточной нефти на Запад снизился на 60-70%. В глобальном выражении рынок остался без 7% нефтяных поставок.

В 2026 году ближневосточный конфликт, начавшийся в феврале, лишил рынок от 10 до 20% нефти. Если учитывать, что ежедневные глобальные поставки составляют примерно 100 млн баррелей, с началом войны против Ирана они сократились на 10-20 млн баррелей. Более точный объем нефти, который ушел с рынка, назвать сложно, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ на фоне нефтяного кризиса задействовали нефтепроводы, идущие в обход Ормузского пролива и способные ежедневно поставлять более 9 млн баррелей нефти.

Какие страны пострадали в 1973 и 2026 годах?

В 1973 году нефтяной кризис, в первую очередь, ударил по западным странам - США и Европе, а также Японии и Южной Африке. От нефтяного кризиса 2026 года преимущественно страдают страны Азии - Китай, Япония, Индия, Индонезия, а также Пакистан.

Как менялись цены на нефть в 1973 и 2026 годах?

Два главных показателя нефтяного кризиса - это рост цен на нефть и соответствующий рост цен на бензин, основной продукт нефтепереработки.

В 1973 году за пять месяцев нефтяного эмбарго цены выросли примерно с 4 до $ 10 за баррель - в два с половиной раза, при этом резкий рост произошел на третий месяц нефтяных ограничений. Цены на бензин к окончанию нефтяного эмбарго выросли почти на 58%.

В 2026 году за первый месяц войны Ирана с Израилем и США нефтяные цены выросли на 30% - c 70 до $ 103. Что касается цен на бензин, то и здесь фиксируется рост:

в США бензин подорожал почти на 16%;

в Пакистане - более чем на 24%

в Сингапуре - почти на 16%

в Канаде - более чем на 28%

в Китае - на 10,5%.

В целом, более 90 стран мира столкнулись с ростом цен на бензин. Между тем, Индии в настоящее время удается удерживать стоимость топлива: в стране зафиксирован лишь незначительный его рост.

Почему рост цен на бензин имеет значение?

Рост цен на бензин - первый индикатор нефтяного кризиса, поскольку производство бензина напрямую зависит от стоимости и своевременных поставок нефти. Когда растут цены на бензин, цены на все остальное, в том числе продукты, тоже начинают расти, так как от бензина, а также других нефтепродуктов, зависят и производство, и транспортировка товаров.

Кризис 1973 года привел к падению ВВП западных стран примерно на 1,5%, а годовая инфляция в западной Европе, Канаде, Южной Африке составила - 10-15%, в США - 12%.

К чему привел нефтяной кризис 1973 года?

Главным итогом кризиса 1973 года, помимо экономических проблем, стала диверсификация источников нефти:

США нарастили собственное производство;

Европейские страны в разы увеличили добычу в Северном море;

Япония, наряду с другими странами, обеспечила стратегические нефтяные резервы.

К чему может привести нефтяной кризис 2026?

Нынешний кризис усугубляется тем, что он затрагивает не только нефть, но и газ, а также поставки химического сырья, необходимого для производства удобрений. Возможный исход текущего сырьевого кризиса на Ближнем Востоке - стагфляция, то есть падение темпов роста на фоне увеличения инфляции и безработицы. Сильнее всего могут пострадать, в первую очередь, развивающиеся страны с низким уровнем дохода на душу населения, где люди большую часть денег тратят на продукты питания.

Сегодня большинство стран, затронутых нефтяным кризисом, полагаются на свои стратегические запасы. США, в частности, собираются использовать 172 млн баррелей из своих более чем 700-миллионных запасов в течение четырех месяцев. Страны-члены Международного энергетического агентства, куда входят многие государства Европы, а также Южная Корея, Турция и Япония, договорились использовать 400 млн баррелей нефти из своих запасов, составляющих 1,2 млрд баррелей. У Китая, как и у стран МЭА, тоже 1,2 млрд баррелей нефти в качестве стратегического запаса.