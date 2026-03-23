США предложили Ирану мир

Администрация США, подсчитав экономические убытки страны после атаки на Иран, предложила Тегерану свой план выхода из конфликта, включающий 15 пунктов.

Вашингтон передал Тегерану план по выходу из конфликта, пишет газета New York Times.

"США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти путь к выходу из конфликта"

- издание

Такой шаг был сделан для того, чтобы избежать для страны экономических последствий нападения на ИРИ. План затрагивает ключевые вопросы безопасности, включая иранские ракетную и ядерную программы, а также восстановление безопасности морских путей транспортировки энергоресурсов, и прежде всего - в Ормузском проливе, передает РИА Новости.

В документе США требуют у Ирана официально отказаться от своей ядерной программы, то есть отказаться от обогащения урана и передать его нынешние запасы под контроль МАГАТЭ, а также вывести из эксплуатации основные ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. Также Иран должен прекратить развитие своих ядерных возможностей и не производить материалы, пригодные для создания ядерного оружия, сообщил израильский телеканал N12.

Также Вашингтон требует ограничения ракетной программы Ирана — как по дальности, так и по количеству ракет, и прекращение финансирования, вооружения и координации действий региональных вооруженных группировок.

Что касается Ормузского пролива, США требуют сохранить его открытым и разрешить движение по нему всех судов, что откроет его для мировых поставок нефти и газа.

Взамен Вашингтон предлагает полностью снять все санкции против ИРИ и отказаться от механизма их автоматического возврата, а также поддержать развитие гражданской ядерной программы Ирана, включая сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проекты, связанные с иранской АЭС "Бушер".