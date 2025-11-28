Правительство Турции проведет экстренное заседание из-за атак на танкеры

Атаки на танкеры в территориальных водах Турции станут главной темой заседания правительства, которое соберется на свое экстренное заседание под председательством президента страны уже завтра, 1 декабря.

Уже завтра, 1 декабря, в столице Турции Анкаре под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет заседание турецкого кабинета министров, главной темой которого станут атаки на танкеры в Черном море в территориальных водах республики, сообщает турецкий государственный телеканал AHaber. Турции: атаки на танкеры станут темой заседания в понедельник

"Главной темой для обсуждения на заседании кабмина под председательством президента Эрдогана станут последние события в Черном море в рамках конфликта РФ и Украины. Кабмин обсудит прогноз относительно влияния эскалации в Черном море на безопасность Турции и региональную стабильность"

- телеканал

Теракты в Черном море – это дело рук тех же сил, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

МИД Турции также выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.

Анкара любыми путями старается не допустить распространения конфликта на Черное море и обезопасить экономические интересы Турции, сказал представитель турецкого ведомства.

Атаки на танкеры Virat и Kaitos с гражданами РФ на борту в Черном море не привели к жертвам, идет поиск организаторов нападений и выработка мер реагирования, сообщили ранее российские дипломатические источники.

Сейчас изучаются обстоятельства случившегося, задача спецслужб – установить всех организаторов и участников нападения и разработать меры ответного реагирования, российская сторона по этому вопросу находится в контакте с турецкими властями, отметили они.

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 ноября направлявшийся в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся из-за внешнего воздействия в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, его экипаж из 25 человек эвакуировали.

В тот же день беспилотниками был атакован танкер VİRAT под флагом Гамбии, направлявшийся в Новороссийск, на следующий день судно было атаковано повторно беспилотными катерами, его экипаж тоже был эвакуирован.