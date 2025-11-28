Вестник Кавказа

В Турции начали буксировку танкера VİRAT

В Турции начали буксировку танкера VİRAT
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Пострадавший от взрывов танкер VİRAT начали буксировать к берегу Турции. Судно должно причалить 1 декабря.

В Турции начали процесс буксировки танкера VİRAT, который получил ущерб от взрыва, информирует  Главном управлении мореплавания Турции. 

Специалисты приступили к операции в 17:45 по местному времени. Танкер пытаются транспортировать в безопасное место. Согласно расчетам, судно прибудет в Турцию 1 декабря. 

Напомним, что танкер VİRAT под флагом Гамбии, направлявшийся в Новороссийск,  был атакован беспилотниками 28 ноября. Позднее судно было атаковано повторно, экипаж был эвакуирован.

