В Турции начали буксировку танкера VİRAT

Пострадавший от взрывов танкер VİRAT начали буксировать к берегу Турции. Судно должно причалить 1 декабря.

В Турции начали процесс буксировки танкера VİRAT, который получил ущерб от взрыва, информирует Главном управлении мореплавания Турции.

Специалисты приступили к операции в 17:45 по местному времени. Танкер пытаются транспортировать в безопасное место. Согласно расчетам, судно прибудет в Турцию 1 декабря.

Напомним, что танкер VİRAT под флагом Гамбии, направлявшийся в Новороссийск, был атакован беспилотниками 28 ноября. Позднее судно было атаковано повторно, экипаж был эвакуирован.