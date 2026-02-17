Рамадан 2026 и здоровье: как подготовиться, как правильно держать пост, сухур и ифтар?

Рамадан - не только время духовного очищения, но и период серьезных изменений в режиме питания и образе жизни. Расскажем, как подготовиться к Рамадану, что лучше есть на сухур, что едят на ифтар, что нельзя есть в Рамадан, можно ли пить во время Рамадана, как тренироваться в Рамадан и можно ли поститься при диабете.

Для мусульман по всему миру пост Рамадан становится испытанием физической выносливости и самодисциплины. Правильный подход к питанию в этот месяц позволяет не только выполнить религиозный долг, но и укрепить здоровье, очистить организм и выработать полезные привычки на долгие годы.

Как подготовиться к Рамадану?

Чтобы пост прошел успешно, необходимы не только духовная стойкость и сила воли, но и физическая выносливость. Когда организм заранее адаптирован к смене режима питания, легче избежать недомоганий и полностью посвятить себя чтению Корана и совершению благих поступков. Комплексная подготовка к Рамадану позволяет встретить этот благословенный период с радостью, бодростью духа и тела. Начать готовиться к уразе желательно за несколько недель до наступления Рамадана:

Корректировка рациона . Начать стоит с приведения режима питания в порядок: убрать из меню слишком жирные, жареные и тяжелые для переваривания блюда, сократить потребление соли и сахара. Также необходимо добавить в ежедневное меню овощи, фрукты, продуктов из цельного зерна и белковую пищу - это даст толчок обменным процессам и укрепит защитные силы организма. Когда в повседневном рационе становится больше натуральных продуктов, овощей и нежирного белка, уровень энергии становится стабильнее, а выбор блюд для сухура и ифтара - более осознанным и полезным;

. Начать стоит с приведения режима питания в порядок: убрать из меню слишком жирные, жареные и тяжелые для переваривания блюда, сократить потребление соли и сахара. Также необходимо добавить в ежедневное меню овощи, фрукты, продуктов из цельного зерна и белковую пищу - это даст толчок обменным процессам и укрепит защитные силы организма. Когда в повседневном рационе становится больше натуральных продуктов, овощей и нежирного белка, уровень энергии становится стабильнее, а выбор блюд для сухура и ифтара - более осознанным и полезным; Привыкание к дробному питанию. Постепенно приучать себя есть понемногу, но чаще - примерно 3-4 раза в течение дня. Так организм легче адаптируется к будущему распорядку в Рамадан, когда основных приемов пищи будет всего два: предрассветный и вечерний;

Постепенно приучать себя есть понемногу, но чаще - примерно 3-4 раза в течение дня. Так организм легче адаптируется к будущему распорядку в Рамадан, когда основных приемов пищи будет всего два: предрассветный и вечерний; Настройка режима сна . Сдвигать время засыпания и пробуждения плавно, чтобы без стресса перейти на новый график во время поста. Если заранее скорректировать режим сна, уменьшить количество кофеина и придерживаться сбалансированного питания, можно избежать типичных трудностей первых дней Рамадана: сильной усталости, головных болей и обезвоживания;

. Сдвигать время засыпания и пробуждения плавно, чтобы без стресса перейти на новый график во время поста. Если заранее скорректировать режим сна, уменьшить количество кофеина и придерживаться сбалансированного питания, можно избежать типичных трудностей первых дней Рамадана: сильной усталости, головных болей и обезвоживания; Избавление от вредных привычек. В оставшиеся до начала поста дни важно расстаться со всем, что вредит организму, будь то курение, чрезмерное увлечение сладостями или зависимость от кофеина. Отказ от этих привычек во время поста переносится особенно трудно, поэтому лучше заранее подготовить тело к предстоящим переменам;

В оставшиеся до начала поста дни важно расстаться со всем, что вредит организму, будь то курение, чрезмерное увлечение сладостями или зависимость от кофеина. Отказ от этих привычек во время поста переносится особенно трудно, поэтому лучше заранее подготовить тело к предстоящим переменам; Поддержание водного баланса. Поддержание хорошей гидратации в недели, предшествующие Рамадану, не менее важно, так как это подготавливает организм к более эффективному управлению жидкостным балансом после начала поста.

Что лучше есть на сухур?

Сухур - это принятие пищи в предрассветные часы на протяжении всего Рамадана. Трапеза завершается до наступления утренней молитвы (фаджр). В исламской традиции сухур считается особым благословением: он помогает постящемуся легче переносить дневное воздержание, избавляя от чрезмерной раздражительности и упадка сил. Если пренебречь этим приемом пищи, возрастает риск обезвоживания и резкого падения уровня сахара в крови. Чтобы энергии хватило надолго, на сухур рекомендуется есть продукты с медленными углеводами - например, овсяную кашу, гречку или хлеб из цельного зерна. А белки в виде яиц, нежирного мяса или кисломолочных продуктов помогут поддерживать стабильный тонус в течение всего дня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Идеальный сухур: что выбрать?

Сложные углеводы с длительным усвоением. Овсяные хлопья, нешлифованный рис, киноа или цельнозерновой хлеб обеспечат организм энергией постепенно, без резких скачков. Многие отдают предпочтение традиционным блюдам вроде джариша или тарида - богатая клетчаткой пища надолго сохраняет чувство сытости;

Качественный белок . Яйца, фасоль или нут, греческий йогурт, тофу либо постное мясо способствуют ровному уровню сахара в крови;

. Яйца, фасоль или нут, греческий йогурт, тофу либо постное мясо способствуют ровному уровню сахара в крови; Полезные жиры. Авокадо, горсть орехов, семечки или ложка оливкового масла дают длительную энергию и помогают избежать голода;

Авокадо, горсть орехов, семечки или ложка оливкового масла дают длительную энергию и помогают избежать голода; Свежие плоды и зелень . Бананы, яблоки, листовой шпинат насыщают организм витаминами и минералами;

. Бананы, яблоки, листовой шпинат насыщают организм витаминами и минералами; Достаточное питье. Очень важно выпить достаточно жидкости, чтобы продержаться до вечера без сильной жажды.

Что едят на ифтар?

Ифтар - это вечерняя трапеза в дни Рамадана, которая наступает с окончанием молитвы магриб после заката. Откладывать разговение на потом нежелательно. По сунне принято начинать с воды и нечетного количества фиников - свежих или сушеных. Финики, богатые природными сахарами, быстро возвращают организму потраченную за день энергию. Только после этого лучше приступать к основной еде. Вечерний прием пищи должен быть сбалансированным: в нем желательно сочетать мясо или птицу, зерновые, овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

Что можно приготовить на ифтар?

Легкие первые блюда . Супы (например, чечевичный, овощной или с постным мясом) мягко подготавливают желудок к более плотной еде и способствуют хорошему пищеварению;

. Супы (например, чечевичный, овощной или с постным мясом) мягко подготавливают желудок к более плотной еде и способствуют хорошему пищеварению; Основное горячее . Блюда из круп, зерновых или бобовых отлично разнообразят рацион. Прекрасный выбор - рис, булгур, гречка, пшеничная крупа, нут или даже манка. Традиционные кушанья вроде кабсы, манди или джариша лучше готовить с нежирным мясом и щедрой порцией овощей. Для тех, кто предпочитает легкую пищу, подойдет запеченная рыба, курица или растительный белок (тофу, фасоль);

. Блюда из круп, зерновых или бобовых отлично разнообразят рацион. Прекрасный выбор - рис, булгур, гречка, пшеничная крупа, нут или даже манка. Традиционные кушанья вроде кабсы, манди или джариша лучше готовить с нежирным мясом и щедрой порцией овощей. Для тех, кто предпочитает легкую пищу, подойдет запеченная рыба, курица или растительный белок (тофу, фасоль); Овощи и салаты. Свежие или тушеные овощи, разнообразные салаты насытят организм клетчаткой и необходимыми витаминами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя есть в Рамадан?

Выбор правильных продуктов - ключ к комфортному соблюдению поста. Употреблять продукты ниже не запрещено, но без них держать уразу будет проще:

Избегайте высокоуглеводных блюд на ифтар, они вызывают резкие скачки сахара; Отдавайте предпочтение сложным углеводам вместо белого риса или рафинированных углеводов;

Не полагайтесь исключительно на обработанные или жареные продукты, сосредоточьтесь на сбалансированных, домашних блюдах вместо жареных или сильно обработанных продуктов;

Откажитесь от напитков с кофеином и излишне сладких - они лишь усиливают потерю жидкости организмом;

Старайтесь не есть слишком соленую пищу за вечерней трапезой, иначе наутро будет мучить сильная жажда;

Не увлекайтесь сладкими напитками: после кратковременного прилива сил они часто вызывают резкий упадок энергии ближе к ночи.

Переедание во время ифтара или сухура нежелательно. Рамадан - это время дисциплины, и она касается не только отказа от еды, но и умеренности во время разрешенных приемов пищи. Лучше предлагать сначала небольшие порции и позволять всем взять добавку, если это необходимо. Размеренное поглощение пищи приводит к тому, что организм насыщается быстрее и при меньшем количестве еды, а уровень сахара в крови остается стабильным без резких скачков. Оптимальная стратегия - начинать трапезу с овощей и белков, оставляя углеводы на потом.

Можно ли пить во время Рамадана?

В светлое время суток - от утренней до вечерней молитвы - пить строго запрещено для всех, кто соблюдает пост. Это считается одним из главных действий, которое нарушает пост, если было совершено преднамеренно. Если человек забыл, что постится, и случайно выпил воды, его пост не нарушается. Считается, что это Аллах напоил его. В этом случае, вспомнив о посте, нужно сразу же прекратить пить. Если во время омовения вода случайно попала внутрь (например, через нос или рот), это также нарушает пост. Поэтому в дневное время рекомендуется проявлять осторожность при контакте с водой. В ночное время нет никаких ограничений на качество или количество жидкости, кроме разумного подхода к здоровью (обычно организму требуется не больше 2 литров в сутки).

Как тренироваться в Рамадан?

Физическая активность в Рамадан требует корректировки, но полностью отказываться от нее не стоит:

В часы поста не стоит подвергать организм серьезным физическим нагрузкам - лучше выбирать спокойные, легкие занятия вместо изнурительных тренировок;

Старайтесь придерживаться привычной активности, но перенесите интенсивные упражнения на утро или вообще исключите их во второй половине дня;

При появлении утомления или слабости обязательно снизьте нагрузку и займитесь чем-то менее энергозатратным.

Можно ли поститься в Рамадан при диабете?

Пост - один из пяти столпов ислама, однако религия освобождает от него тех, чье здоровье может пострадать. При наличии хронических заболеваний, а соблюдение такого поста способно вызвать обострение или осложнения, мусульманину разрешается не поститься.

Чтобы понять риски, важно знать разницу в механизмах регуляции сахара. У здорового человека выработка инсулина запускается в ответ на прием пищи, а глюкоза откладывается про запас в печени и мышцах в виде гликогена. Когда наступает голодание, уровень инсулина падает, и гормон глюкагон начинает высвобождать эти запасы, поддерживая нормальный сахар.

При сахарном диабете организм не может самостоятельно подстроиться: введенный извне инсулин не снижается в ответ на длительное отсутствие еды, поэтому резко возрастает риск гипогликемии. Кроме того, у диабетиков выше вероятность развития кетоацидоза, резких скачков сахара в обе стороны, обезвоживания и тромбозов.

Подготовка к посту при диабете

Если человек с легкой формой диабета все же намерен соблюдать пост, готовиться нужно начинать заранее, за 6-8 недель до Рамадана:

Посетить врача для прохождения обследования, проверить давление и уровень холестерина;

Научиться распознавать приближение гипогликемии и правильно ее купировать, освоить принципы питания и самоконтроля;

Вместе с врачом скорректировать дозы лекарств и инсулина с учетом нового режима.

Правила безопасности во время поста:

Контроль сахара: измерять уровень глюкозы до и после ифтара, чтобы отслеживать стабильность. При диабете 1 типа, скорее всего, потребуется значительно уменьшить дозу продленного инсулина, особенно если пик его действия приходится на дневные часы;

Внимательность к симптомам: головокружение, сильная усталость, потливость, спутанность сознания - повод немедленно прервать пост и обратиться к врачу;

Гипогликемия - необходимо срочно поднять сахар - выпить сок, съесть сахар, принять таблетки декстрозы или ввести глюкагон;

Гипергликемия (высокий сахар) - в таком случае голодание нужно прекратить незамедлительно.

Российская диабетическая ассоциация акцентирует внимание на том, что людям с диабетом необходима обязательная консультация с эндокринологом до начала поста, коррекция терапии и тщательный мониторинг состояния.