Рамадан 2026: что и когда есть в пост, от каких продуктов отказаться, что можно приготовить и как возместить пропущенные дни?

В 2026 году пост ураза в священный месяц Рамадан продлится 29 дней, в течение которых мусульманам предстоит воздерживаться от еды и воды в 12 и более часов. Что можно и нельзя есть в мусульманский пост, когда и как питаться, что приготовить и от каких продуктов лучше отказаться?

Почему в Рамадан нельзя есть и пить днем?

Рамадан - это 9й по счёту в исламском календаре священный месяц, предшествующий одному из главных праздников ислама, Ураза-байраму, который также называется Праздником разговения и Ид аль-Фитром. Пост в этот месяц, предписывающий отказ от еды и воды от рассвета и до заката - один из пяти столпов ислама, наряду с шахадой - свидетельством веры, молитвой-намазом, милостыней-закятом и паломничеством - хаджем. Мусульмане держат пост в соответствии с предписанием Корана, где пост ураза описывается как возможность для верующих стать праведными, то есть войти в состояние таква или благочестия перед Аллахом. В месяц Рамадан мусульмане ограничивают себя в еде на определённое время, чтобы лучше научиться контролировать своё тело и разум и за счёт этого обрести терпение и устойчивость перед жизненными испытаниями.

Что можно есть в Рамадан?

Во время поста Рамадана, который в 2026 году продолжается с 19 февраля до 19 марта включительно, можно есть любую еду, но предпочтение лучше отдавать простым, но сытным блюдам, способным поддержать организм в течение более 12 часов голодания. Один из уроков уразы - научиться проявлять сочувствие к тем, кто нуждается, поэтому еда в Рамадан - это не про богатый стол, а про поддержку, чувство единения, желание и возможность помогать тем, кто нуждается.

Когда можно есть в Рамадан?

Есть в Рамадан разрешено только до рассвета и после заката. У трапез священного месяца есть свои названия:

сухур - утренний прием пищи, который совершается до самого первого намаза (фаджра);

ифтар - вечерний прием пищи (разговение), совершаемый после четвёртого намаза (магриба).

И ифтар, и сухур дозволяется пропускать, однако лучше этого не делать, дабы не навредить здоровью и полностью выполнить предписания поста.

Утреннюю трапезу сухур нужно успеть завершить до начала фаджра, а ифтар начинать после магриба, предварительно разговевшись водой и/или финиками.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Можно ли пить в Рамадан?

Пить в Рамадан можно, но не во время дневного поста, при этом глотать слюну в это время дозволено, поскольку это физиологическая жидкость и ее проглатывание на нарушает пост. Разумное потребление жидкости во время уразы крайне необходимо, чтобы предупредить обезвоживание организма. Между ифтаром и сухуром обязательно нужно пить воду, исходя из физиологических потребностей,

Что не стоит есть и пить в Рамадан?

Чтобы пост ураза, который в 2026 году начинается 19 февраля, прошел наиболее благополучно для организма, необходимо, в первую очередь, помнить о том, что еда должна быть питательной, а организм получать достаточное количество жидкости. Нежелательно в Рамадан употреблять следующие продукты:

еду и напитки, насыщенные сахарами, поскольку они могут вызвать резкие скачки и падение глюкозы в крови, что ведёт к усталости и усиливает голод. Лучше ограничить потребление конфет, газированных напитков и переработанных снеков - чипсов, сухариков и т. д;

продукты, содержащие большое количество соли, поскольку они усиливают жажду;

жареную и жирную пищу. Такая еда при переваривании может вызывать дискомфорт, учащенное сердцебиение, а также привести к нежелательному набору веса;

напитки с большим содержанием кофеина. Крепкий чай, кофе, энергетические напитки опасны в пост тем, что все они обладают мочегонными свойствами. Чрезмерное их потребление во время Рамадана может привести к обезвоживанию, особенно, если пить их во время сухура.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно есть в сухур?

Сухур - очень важная трапеза в пост ураза. Сбалансированный утренний приём пищи должен быть плотным и питательным. Лучше всего для сухура подойдут:

сложные углеводы. Они дольше перевариваются, обеспечивая чувство сытости. К ним относятся: цельнозерновой хлеб, коричневый рис и бобовые;

продукты, богатые клетчаткой, то есть фрукты и овощи. Клетчатка обеспечивает чувство сытости, помогает пищеварению и регулирует уровень сахара в крови. Для сухура отлично подойдут ягоды, яблоки, бананы и листовые овощи;

нежирные белковые продукты - яйца, нежирный сыр, йогурт без добавок, куриное мясо, орехи и семена.

На сухур можно готовить каши и рагу из риса и бобов, цельнозерновые макароны, бутерброды с цельнозерновым хлебом с курицей и овощами, салаты из огурцов и шпината с орехами и семенами. В качестве напитка на сухур можно выбрать молоко, травяной чай и натуральные соки без сахара (лучше свежевыжатые).

Что можно есть на ифтар?

Ифтар не менее важная трапеза, чем сухур, и начинать разговение лучше всего с воды или натуральных соков, а также фиников. Финики считаются универсальным продуктом Рамадана, в котором много натуральных сахаров, клетчатки и калия. Есть нужно начинать не сразу, а как минимум через 10-15 минут, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на организм. На ифтар можно приготовить:

курицу/рыбу на гриле или в духовке;

суп/бульон из нежирного мяса;

в качестве гарнира можно выбрать киноа, отварной/запечённый картофель, нут, коричневый рис;

овощной салат с растительным маслом, в который можно добавить авокадо, яйца, орехи и семена;

в качестве десерта лучше всего подойдут сухофрукты и пахлава в небольших количествах.

Пить чай, воду или сок после вечерней трапезы лучше через 20-30 минут, чтобы предотвратить смывание желудочного сока.

Как восполнить пропущенный пост?

Постятся в Рамадан все взрослые мусульмане, мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия и здоровые физически и психически. Не держат уразу люди, которые болеют; беременные женщины; женщины во время менструации, пожилые люди; люди, уезжающие из своей страны на долгое время. Пропущенные дни поста или нарушенный пост возмещаются следующим образом: